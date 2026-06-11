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Poslouchám intuici, očkovat se nenechám. Švýcarský kouč vysvětlil covidový skandál

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  17:04
Poprvé promluvil. O momentu, který mu pošramotil pověst jinak úspěšného hokejového trenéra. Švýcarský kouč Patrick Fischer se vrátil ke skandálu se zfalšovaným covidovým certifikátem, jenž ho nakonec stál místo na střídačce národního týmu na nedávném mistrovství světa.
Trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer během zápasu s Norskem na...

Trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer během zápasu s Norskem na hokejovém MS. | foto: Reuters

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„Poslouchám svou intuici a důvěřuju jí. Proto mi tehdy bylo jasné, že se nenechám očkovat,“ vysvětloval ve více než půlhodinovém rozhovoru na YouTube.

Vracel se tak k situaci v olympijské sezoně z roku 2022, která byla zasažena restrikcemi, jež se týkaly právě covidové pandemie a testování.

A právě způsob získání očkovacího průkazu před vrcholnou akcí v Pekingu se pro Fischera stal osudným.

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„Měl jsem problém, protože jsem chtěl jet s týmem do Číny. Proto jsem se rozhodl koupit si certifikát. Jako reprezentační trenér jsem to neměl dělat, to se nedá nijak zlehčovat. Ale také jsem měl zodpovědnosti za vlastní tělo a zůstal jsem věrný sám sobě,“ obhajoval své rozhodnutí.

Kauza se na veřejnost dostala v polovině dubna, jen měsíc před startem světového šampionátu na domácí půdě v Curychu a Fribourgu. Fischer už dříve zaplatil pokutu přibližně milion korun, švýcarský svaz ho původně ve funkci u reprezentace ponechal.

Jenže jen pár hodin poté vedení otočilo a padesátiletého kouče po veřejné diskusi o porušení důvěry odvolalo.

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Fischer nyní poodkryl, jak se informace o falšování dokumentu dostala ven. Může za to rozhovor s novinářem Pascalem Schmitzem z veřejnoprávní SRF.

Rodák z Zugu se o situaci rozvyprávěl Schmitzovi u oběda až po natáčení a mimo kamery. „Špatně jsem odhadl situaci. Byl jsem příliš otevřený, to byla chyba,“ litoval muž, jenž s národním týmem získal celkem čtyři stříbra ze světových šampionátů, z toho tři jako hlavní trenér.

Zároveň se ale hájil, že se Schmitzem měli domluvu, že se už jedná o konverzaci mimo záznam, chcete-li „off record“. To však vzhledem k obsahu sdělení nakonec redaktor vyhodnotil jinak.

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„Jsem si velmi dobře vědom důležitosti neoficiální dohody a beru ji vážně. Jako novinář SRF však mám vůči veřejnosti odpovědnost. Považuji za svou povinnost ověřit a v případě potřeby zveřejnit relevantní informace, které jsou ve veřejném zájmu,“ napsal Schmitz v mailu mediálnímu manažerovi švýcarského týmu Finnu Sulzerovi.

Fischerovi dala veřejnoprávní společnost možnost se vyjádřit, v opačném případě zmínila „hledání jiných způsobů, jak splnit novinářskou povinnost“.

„SRF by se ocitla v nemožné situaci, pokud by se tato skutečnost později stala veřejnou a my bychom s plnou znalostí zveřejnili informace trenérova profilu, aniž bychom zmínili padělaný certifikát,“ stálo dál v dopise.

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Šéfredaktor Tristan Brenn později uvedl, že podle něj nešlo o neoficiální rozhovor, když se na něm obě strany dohodly. To však Fischera rozlítilo: „Buď někdo úmyslně lhal, nebo mi byla způsobena křivda z nedbalosti.“

Bývalý hráč, jenž má na kontě i 27 startů v NHL v dresu Phoenixu, rovněž odhalil, že měl ve smlouvě ve zmíněné covidové sezoně také klauzuli.

„Stanovovala značné finanční sankce, pokud bych kvůli chybějícímu očkovacímu průkazu nebyl schopen plnit určité povinnosti související s mou rolí hlavního trenéra,“ líčil.

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„Správným rozhodnutím by bylo tuto smlouvu nepodepsat a přijmout důsledky,“ hodnotil nyní Fischer s odstupem.

Po dubnovém předčasném konci u reprezentace je aktuálně bez angažmá, v minulých dnech se objevila informace o kontaktu s ruskou Jaroslavlí, se kterou se však nakonec nedohodl kvůli údajně vysokým finančním požadavkům.

Alespoň jako fanoušek se tak na žádost hráčů na konci května přece jenom objevil na světovém šampionátu v Curychu, kde navštívil finálový duel svých bývalých svěřenců s Finskem.

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Fischerův nástupce na střídačce Jan Cadieux nakonec dovedl národní tým ke třetímu švýcarskému stříbru v řadě, porážka 0:1 po prodloužení na domácí půdě však vyvolala zatím největší smutek alpské země.

Země, kterou ještě před turnajem otřásl čtyři roky starý případ.

„Chtěl jsem počkat do konce mistrovství světa. Z úcty k týmu, fanouškům, turnaji. Dnes bych rozhodně komunikoval jinak, s odstupem času je člověk moudřejší. Měl jsem to zveřejnit už před rokem nebo dvěma,“ uzavřel kouč.

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