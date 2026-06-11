Poslouchám intuici, očkovat se nenechám. Švýcarský kouč vysvětlil covidový skandál

„Poslouchám svou intuici a důvěřuju jí. Proto mi tehdy bylo jasné, že se nenechám očkovat,“ vysvětloval ve více než půlhodinovém rozhovoru na YouTube.
Vracel se tak k situaci v olympijské sezoně z roku 2022, která byla zasažena restrikcemi, jež se týkaly právě covidové pandemie a testování.
A právě způsob získání očkovacího průkazu před vrcholnou akcí v Pekingu se pro Fischera stal osudným.
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„Měl jsem problém, protože jsem chtěl jet s týmem do Číny. Proto jsem se rozhodl koupit si certifikát. Jako reprezentační trenér jsem to neměl dělat, to se nedá nijak zlehčovat. Ale také jsem měl zodpovědnosti za vlastní tělo a zůstal jsem věrný sám sobě,“ obhajoval své rozhodnutí.
Kauza se na veřejnost dostala v polovině dubna, jen měsíc před startem světového šampionátu na domácí půdě v Curychu a Fribourgu. Fischer už dříve zaplatil pokutu přibližně milion korun, švýcarský svaz ho původně ve funkci u reprezentace ponechal.
Jenže jen pár hodin poté vedení otočilo a padesátiletého kouče po veřejné diskusi o porušení důvěry odvolalo.
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Fischer nyní poodkryl, jak se informace o falšování dokumentu dostala ven. Může za to rozhovor s novinářem Pascalem Schmitzem z veřejnoprávní SRF.
Rodák z Zugu se o situaci rozvyprávěl Schmitzovi u oběda až po natáčení a mimo kamery. „Špatně jsem odhadl situaci. Byl jsem příliš otevřený, to byla chyba,“ litoval muž, jenž s národním týmem získal celkem čtyři stříbra ze světových šampionátů, z toho tři jako hlavní trenér.
Zároveň se ale hájil, že se Schmitzem měli domluvu, že se už jedná o konverzaci mimo záznam, chcete-li „off record“. To však vzhledem k obsahu sdělení nakonec redaktor vyhodnotil jinak.
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„Jsem si velmi dobře vědom důležitosti neoficiální dohody a beru ji vážně. Jako novinář SRF však mám vůči veřejnosti odpovědnost. Považuji za svou povinnost ověřit a v případě potřeby zveřejnit relevantní informace, které jsou ve veřejném zájmu,“ napsal Schmitz v mailu mediálnímu manažerovi švýcarského týmu Finnu Sulzerovi.
Fischerovi dala veřejnoprávní společnost možnost se vyjádřit, v opačném případě zmínila „hledání jiných způsobů, jak splnit novinářskou povinnost“.
„SRF by se ocitla v nemožné situaci, pokud by se tato skutečnost později stala veřejnou a my bychom s plnou znalostí zveřejnili informace trenérova profilu, aniž bychom zmínili padělaný certifikát,“ stálo dál v dopise.
Šéfredaktor Tristan Brenn později uvedl, že podle něj nešlo o neoficiální rozhovor, když se na něm obě strany dohodly. To však Fischera rozlítilo: „Buď někdo úmyslně lhal, nebo mi byla způsobena křivda z nedbalosti.“
Bývalý hráč, jenž má na kontě i 27 startů v NHL v dresu Phoenixu, rovněž odhalil, že měl ve smlouvě ve zmíněné covidové sezoně také klauzuli.
„Stanovovala značné finanční sankce, pokud bych kvůli chybějícímu očkovacímu průkazu nebyl schopen plnit určité povinnosti související s mou rolí hlavního trenéra,“ líčil.
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„Správným rozhodnutím by bylo tuto smlouvu nepodepsat a přijmout důsledky,“ hodnotil nyní Fischer s odstupem.
Po dubnovém předčasném konci u reprezentace je aktuálně bez angažmá, v minulých dnech se objevila informace o kontaktu s ruskou Jaroslavlí, se kterou se však nakonec nedohodl kvůli údajně vysokým finančním požadavkům.
Alespoň jako fanoušek se tak na žádost hráčů na konci května přece jenom objevil na světovém šampionátu v Curychu, kde navštívil finálový duel svých bývalých svěřenců s Finskem.
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Fischerův nástupce na střídačce Jan Cadieux nakonec dovedl národní tým ke třetímu švýcarskému stříbru v řadě, porážka 0:1 po prodloužení na domácí půdě však vyvolala zatím největší smutek alpské země.
Země, kterou ještě před turnajem otřásl čtyři roky starý případ.
„Chtěl jsem počkat do konce mistrovství světa. Z úcty k týmu, fanouškům, turnaji. Dnes bych rozhodně komunikoval jinak, s odstupem času je člověk moudřejší. Měl jsem to zveřejnit už před rokem nebo dvěma,“ uzavřel kouč.