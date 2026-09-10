Kouč Fischer dostal čtyřletou stopku za falešné potvrzení o očkování proti covidu

Jednapadesátiletý Fischer, který dovedl Švýcary na mistrovství světa třikrát k zisku stříbrných medailí, krátce před letošním šampionátem přiznal, že před čtyřmi lety cestoval do Číny s falešným potvrzením o očkování. Vakcínu odmítal z osobních důvodů, přesto chtěl být na hrách s týmem. Za prohřešek dostal před třemi lety u soudu pokutu, ale na veřejnost se informace dostala až letos.
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Národní svaz následně Fischera odvolal. Na domácím mistrovství světa v Curychu a Fribourgu vedl tým jeho dosavadní asistent Jan Cadieux. Švýcaři získali potřetí za sebou stříbrné medaile po finálové porážce s Finskem.
Fischer vedl švýcarskou reprezentaci jako hlavní kouč od roku 2015, předtím byl asistentem. Původně měl ve funkci skončit po domácím šampionátu.