Kouč Fischer dostal čtyřletou stopku za falešné potvrzení o očkování proti covidu

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  16:57

Ustaraný kouč Patrick Fischer na střídačce švýcarské reprezentace sleduje zápas Finských her s Českem. | foto: AP

Trenér Patrick Fischer, který v dubnu skončil u švýcarské hokejové reprezentace kvůli zfalšovanému potvrzení o očkování proti koronaviru před olympijskými hrami v Pekingu 2022, dostal od mezinárodní federace IIHF čtyřletý zákaz vést jakýkoli národní tým. Informoval o tom list Neue Zürcher Zeitung. IIHF informaci zatím nepotvrdila.

Jednapadesátiletý Fischer, který dovedl Švýcary na mistrovství světa třikrát k zisku stříbrných medailí, krátce před letošním šampionátem přiznal, že před čtyřmi lety cestoval do Číny s falešným potvrzením o očkování. Vakcínu odmítal z osobních důvodů, přesto chtěl být na hrách s týmem. Za prohřešek dostal před třemi lety u soudu pokutu, ale na veřejnost se informace dostala až letos.

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Národní svaz následně Fischera odvolal. Na domácím mistrovství světa v Curychu a Fribourgu vedl tým jeho dosavadní asistent Jan Cadieux. Švýcaři získali potřetí za sebou stříbrné medaile po finálové porážce s Finskem.

Fischer vedl švýcarskou reprezentaci jako hlavní kouč od roku 2015, předtím byl asistentem. Původně měl ve funkci skončit po domácím šampionátu.

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