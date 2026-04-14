Trenér Švýcarska před OH v Pekingu zfalšoval potvrzení o očkování na covid

Fischer celou záležitost zveřejnil měsíc před mistrovstvím světa, které se uskuteční právě ve Švýcarsku. „Nikdo o tom nevěděl. Svaz, národní olympijský výbor ani moji nejbližší,“ uvedl padesátiletý trenér.
„Je mi jasné, že šlo o závažný prohřešek a nesu za něj plnou zodpovědnost. Byl jsem potrestán a pokutu jsem zaplatil,“ přidal Fischer, který očkování odmítal z osobních důvodů, přesto ale chtěl být na hrách s týmem.
Do Číny, kde Švýcarsko skončilo ve čtvrtfinále, proto odcestoval se zfalšovanými dokumenty. Od soudu za to posléze Fischer dostal pokutu, podle médií musel zaplatit 38 910 švýcarských franků (asi milion korun).
Předseda švýcarského hokejového svazu Urs Kessler označil celou záležitost za uzavřenou. „Oceňujeme, že Patrick Fischer veřejně přiznal chybu. Ukázal zodpovědnost a charakter,“ uvedl.
„Vše jsme s ‚Fischim‘ do detailů probrali a pro nás je záležitost uzavřená. Těšíme se na mistrovství světa, které budeme hrát doma, a na celý náš tým včetně Patricka Fischera,“ prohlásil Kessler.
Světový šampionát ve Švýcarsku odstartuje 15. května.