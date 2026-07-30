Unikátní zážitek. V Pardubicích se chystá exhibiční duel Dynama s reprezentací USA

Nejde o první netradiční střetnutí obou výběrů. Už v roce 2023 přijel do Pardubic tým USA do 17 let, za nějž nastoupila i třeba sedmička posledního draftu do NHL Chase Reid.
Výsledek?
6:1 pro Američany.
Nyní dojde na odvetu, ve čtvrtek 13. srpna od 15:30 se v enteria areně střetnou pardubičtí dorostenci právě s talentovanými mladíky ze Spojených států.
„Americký rozvojový program patří k absolutní světové špičce a pravidelně vychovává budoucí hvězdy NHL. Pro mladé pardubické hokejisty tak půjde o jedinečnou možnost porovnat síly s nejlepšími vrstevníky ze zámoří, načerpat cenné zkušenosti a předvést se v tom nejlepším světle,“ dočtete se na webu Dynama.
Američané velmi pravděpodobně nedorazí do Čech v nejsilnějším možném složení. Výběr totiž složí z hráčů, kteří se na přelomu června a července představili na speciálním a početném kempu v Amherstu.
Ovšem právě někteří ze zúčastněných se pravidelně kvalifikují i do následného rozvojového programu do 17 a posléze i do 18 let, jímž v minulosti prošli třeba bratři Hughesovi a Tkachukovi, Auston Matthews, Cole Caufield nebo Jack Eichel.
Je tak možné, že dorostenci z Pardubic narazí na některé budoucí hráče z NHL. Koneckonců v roce 2017 podobnou zkušenost získali rovněž mladíci z Vítkovic.
Po přátelském duelu s Pardubicemi se Američané přesunou do Chomutova, kde odehrají tradiční turnaj čtyř zemí. Nejprve v sobotu 15. srpna vyzvou vrstevníky z Česka, poté je čekají zápasy se Švýcarskem a Slovenskem. Ve středu 19. srpna celá akce vyvrcholí soubojem o třetí místo a o zlato.