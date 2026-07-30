Unikátní zážitek. V Pardubicích se chystá exhibiční duel Dynama s reprezentací USA

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  15:30
Pardubická enteria arena.

Pardubická enteria arena. | foto: HC Dynamo

Pardubická enteria arena během utkání se Spartou.
Hokejisté Pardubic děkují fanouškům v enteria areně.
Enteria arena bude na domácí zápasy Dynama Pardubice plná i v následující...
Pardubická enteria arena.
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Zní to poněkud zvláštně, ale skutečně na to dojde. Do Pardubic dorazí reprezentace Spojených států. Výběr do sedmnácti let vyzve mládežnický tým Dynama, než se přesune na turnaj čtyř zemí do Chomutova.

Nejde o první netradiční střetnutí obou výběrů. Už v roce 2023 přijel do Pardubic tým USA do 17 let, za nějž nastoupila i třeba sedmička posledního draftu do NHL Chase Reid.

Výsledek?

6:1 pro Američany.

Nyní dojde na odvetu, ve čtvrtek 13. srpna od 15:30 se v enteria areně střetnou pardubičtí dorostenci právě s talentovanými mladíky ze Spojených států.

„Americký rozvojový program patří k absolutní světové špičce a pravidelně vychovává budoucí hvězdy NHL. Pro mladé pardubické hokejisty tak půjde o jedinečnou možnost porovnat síly s nejlepšími vrstevníky ze zámoří, načerpat cenné zkušenosti a předvést se v tom nejlepším světle,“ dočtete se na webu Dynama.

Enteria arena bude na domácí zápasy Dynama Pardubice plná i v následující sezoně. (29. května 2024)

Američané velmi pravděpodobně nedorazí do Čech v nejsilnějším možném složení. Výběr totiž složí z hráčů, kteří se na přelomu června a července představili na speciálním a početném kempu v Amherstu.

Ovšem právě někteří ze zúčastněných se pravidelně kvalifikují i do následného rozvojového programu do 17 a posléze i do 18 let, jímž v minulosti prošli třeba bratři Hughesovi a Tkachukovi, Auston Matthews, Cole Caufield nebo Jack Eichel.

Je tak možné, že dorostenci z Pardubic narazí na některé budoucí hráče z NHL. Koneckonců v roce 2017 podobnou zkušenost získali rovněž mladíci z Vítkovic.

Po přátelském duelu s Pardubicemi se Američané přesunou do Chomutova, kde odehrají tradiční turnaj čtyř zemí. Nejprve v sobotu 15. srpna vyzvou vrstevníky z Česka, poté je čekají zápasy se Švýcarskem a Slovenskem. Ve středu 19. srpna celá akce vyvrcholí soubojem o třetí místo a o zlato.

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Unikátní zážitek. V Pardubicích se chystá exhibiční duel Dynama s reprezentací USA

Pardubická enteria arena.

Zní to poněkud zvláštně, ale skutečně na to dojde. Do Pardubic dorazí reprezentace Spojených států. Výběr do sedmnácti let vyzve mládežnický tým Dynama, než se přesune na turnaj čtyř zemí do...

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