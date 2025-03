V současnosti je gólmanskou oporou národního parahokejového týmu i karlovarského klubu Sharks.

Má radost z každého tréninku nebo zápasu a věří, že ho čekají nezapomenutelné sportovní zážitky.

„Parahokej mi dodal do života elán a optimismus,“ svěřil se hendikepovaný sportovec. Důvod k radosti měl gólman i uplynulou sobotu, kdy s klubem Sharks získal po vyhraném utkání proti Pardubicím parahokejový ligový titul. Pro Sharks se jedná už o čtvrtý titul v řadě.

V mladém věku jste se musel vypořádat s vážnými zdravotními problémy a vyrovnat se s hendikepem. Jak jste tyto nelehké chvíle prožíval?

Před šesti lety, bylo mi tehdy sedmnáct, jsem náhle doma zkolaboval. Srdce mi vypovědělo službu, téměř hodinu nefungovalo. Prodělal jsem zároveň vážnou plicní embolii, ke které se přidala silná trombóza. Postupně mi začaly kolabovat i další orgány. Lékaři z plzeňské Fakultní nemocnice stále zjišťovali, co je špatně, proč dochází k tolika navázaným problémům. Nevypadalo to se mnou vůbec dobře, hrozilo, že budu ležák, pokud tedy nestrávím zbytek života v umělém spánku.

V současnosti jste velmi aktivní, vedete plnohodnotný život. Jak se podařilo zdravotní problémy překonat?

Ke všem zmíněným zdravotním komplikacím se připojily i problémy s nohou, která mi začala postupně odumírat. Lékaři tedy museli přistoupit k amputaci. Po ní se začaly zdravotní výsledky lepšit, tělo se zotavovalo, orgány se vracely k normální funkci. Dá se tedy říct, že kromě zmíněného hendikepu jsem dnes v podstatě zdravý. Musím poděkovat rodině, která mi byla obrovskou oporou, i lékařům, kteří se nevzdali a bojovali za můj návrat do života.

Muselo být těžké se v sedmnácti letech vyrovnat se situací, kdy vaši kamarádi mohli sportovat, být aktivní a vy jste musel překonávat tak těžká zdravotní omezení…

Rozhodně to byla pro psychiku velká rána. V podstatě jsem skoro rok pouze ležel, svět se zastavil. Je to obrovský zásah v každém věku, ale v těch sedmnácti to pro mě bylo opravdu náročné. Navíc jsem od tří let hrál lední hokej, obrovsky mě bavil a najednou bylo vše pryč. Jsem moc rád, že můj táta v televizi zahlédl parahokejový zápas a napadlo ho, zda by to nebyla cesta, jak mě ke sportu vrátit. Celá rodina po amputaci hledala informace o sportech pro hendikepované, které bych mohl provozovat.

V současnosti působíte v karlovarském parahokejovém klubu Sharks. Bydlíte v Domažlicích, proč tedy hrajete za tento tým?

Je to složitější historie, ale když to zjednoduším, spolupráce s týmem Sharks vznikla díky příbuzným, kteří znali kapitána klubu a zkontaktovali mě s ním. Bohužel tehdy byl v plném proudu covid, tréninky se nekonaly, liga stála. Podařilo se mi ale oslovit parahokejovou reprezentaci a zúčastnit se jejího tréninkového kempu v Poděbradech. Tam mě parahokej hodně zaujal, zamiloval jsem si ho. Postupně jsem získal uplatnění v reprezentaci i karlovarském klubu Sharks. Za obojí jsem moc vděčný. Na Sharks dojíždím z Domažlic až do Ostrova, ale nevadí mi to. Sport se mi daří skloubit se zaměstnáním, za což jsem moc rád.

Hodily se vám v parahokeji zkušenosti z klasického hokeje?

I když je parahokej v mnoha věcech odlišný, tak cítění hry, oko na přihrávky, odhad na vývoj zápasu a smysl pro disciplínu čerpám i z hokejové minulosti. Sportovní zkušenosti z doby před úrazem mi tedy pomáhají i nyní.

SKV Sharks počtvrté v řadě mistři ligy Parahokejisté SKV Sharks, v jejichž dresu Patrik Sedláček pravidelně nastupuje do branky, si o víkendu v karlovarské KV Areně připsali vítězství nad týmem pardubických Mustangů. Žraloci na domácím ledě vyhráli druhou finálovou bitvu 12:1 a tímto zápasem zakončili vítěznou plavbu letošní sezonou, neboť jim vítězství zajistilo mistrovský titul. Pro SKV Sharks je to již čtvrtý mistrovský titul v řadě. Historicky už se Žraloci stali mistry poosmé.

O parahokeji mluvíte s velkým zaujetím. Dá se říct, že vám dodal nový smysl života?

To rozhodně, jsem tomuto sportu velmi vděčný. Pravidelně trávím čas se stejně, nebo i hůře hendikepovanými lidmi a vidím, jak sportují, mají cíle, dávají do zápasů vše. Je to pro mě obrovská motivace. Nikdo se nelituje, nepropadá smutku, ale všichni makáme jako jeden tým. Při sportu se člověk maximálně soustředí a nemá čas na chmurné myšlenky. Moji spoluhráči jsou mi vzorem, a to nejen ve sportu. Seznámení s parahokejem mě tedy v podstatě vrátilo do života. Začal jsem hrát v roce 2021 a hned jsem věděl, že je to pro mě to pravé.

Předpokládám, že vaše rodina je zároveň věrným fanklubem.

To rozhodně ano. Zvlášť můj táta je obrovským fandou, ale i zbytek rodiny, dokonce i širší příbuzenstvo. Jezdí mě podporovat na zápasy, sbírají dresy a upomínkové předměty. Parahokej se tedy stal pro naši rodinu srdcovým sportem.

Část lidí o existenci parahokeje zatím příliš neví. Myslíte, že se situace časem zlepší?

Byl bych za to moc rád. Parahokej totiž může hendikepované lidi přilákat ke sportu. Někteří ho třeba nemusejí chtít hrát, ale když vidí, že se i s hendikepem dá sportovat, může jim to ukázat novou cestu a dodat sebedůvěru. Mám několik hendikepovaných přátel, kteří tráví většinu času doma, nechtějí být s nikým v kontaktu. Jsou hodně izolovaní. Vždy je lákám, ať si zkusí s námi zatrénovat nebo navštíví zápas a zažijí tu atmosféru. Už se mi jich několik podařilo přesvědčit. Myslím, že nejhorší je být s hendikepem sám. Člověka přepadá lítost a melancholie. Parahokej nebo jiný sport může být správným lékem.

Parahokej asi nemá takovou podporu sponzorů nebo dalších organizací. Jak se s tím vypořádáváte?

Hodně věcí si financují hráči sami, zvlášť na klubové úrovni. I když někteří podporovatelé se také najdou a zaslouží si velké poděkování. Parahokej je o lásce ke sportu, přátelství, není to výdělečný podnik. Na druhou stranu tento sport poskytuje tolik radosti a motivace, že jsem finanční benefity nikdy neřešil.

Všiml jsem si, že jste změnil hráčskou pozici a v současnosti chytáte. Jak k takové změně došlo?

Ano, máte pravdu. Být brankářem mě lákalo i v době, kdy jsem hrál klasický hokej. Většinou mi ale trenéři říkali, že jsem talentovaný útočník a je škoda se měnit na brankáře. To pokračovalo i v parahokeji. Nakonec se mi ale podařilo trenéry přesvědčit, nyní chytám a velice si to užívám.

S parahokejovou reprezentací jste se zúčastnil několika mistrovství světa, hrál jste také na paralympijských hrách. Dá se říct, že úroveň parahokejových týmů kopíruje ty hokejové a na ledě vévodí stejné národy?

Určitá podobnost tam je. Velké úspěchy mají například Američané nebo Kanaďané. Na rozdíl od ledního hokeje se tolik neprosazují severské státy jako Finsko nebo Švédsko. Velmi se daří Číně. Je to ovšem samozřejmě dáno i rozlohou států a počtem obyvatel. Dát do kupy reprezentační tým je určitě náročnější než u ledního hokeje.

Jaké jsou v parahokeji vaše plány? Čeho byste chtěl dosáhnout?

Chtěl bych být co nejplatnějším hráčem, ať už v reprezentaci nebo klubu Sharks. Těším se z každého zápasu, líbí se mi atmosféra. Doufám, že budu pokračovat co nejdéle a užívat si sportu. Věřím, že postupně si parahokej získá i větší podporu fanoušků a návštěvníků zápasů bude přibývat. Dost lidí je někdy skeptických, ale pak navštíví jedno utkání, vidí, jak dáváme do zápasu vše, a stanou se věrnými fanoušky. Zároveň budu rád, když sport pomůže hendikepovaným lidem najít víc chuti do života. Pokud parahokej pomůže třeba i jednomu člověku najít nový smysl života, má rozhodně smysl.