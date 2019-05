Čeští parahokejisté smetli Norsko a v semifinále si zahrají s USA

Tým trenéra Jiří Břízy na jubilejním 10. světovém šampionátu při své šesté účasti vyrovnal nejlepší umístění z let 2012 a 2013 a bude v závěru turnaje útočit na premiérovou medaili. Přitom po sestupu v roce 2015 v Buffalu na minulém šampionátu v Koreji chyběli.

Po nedělní rekordní návštěvě na parahokeji 8462 diváků dnes zavítalo na duel Norskem 7249 příznivců a na gól si museli počkat po dvou bezbrankových třetinách až do 35. minuty. Po střele Zdeňka Hábla z pravého kruhu dorazil puk do odkryté branky Miroslav Novotný.

Za pět minut zvýšil Michal Geier. Ve 42. minutě při hře Norů bez brankáře přidali další pojistky Pavel Kubeš a Zdeněk Hábl, výsledek ještě dovršil šest vteřin před koncem David Palát. Brankář Michal Vápenka udržel podruhé za sebou čisté konto.

„Jsem neskutečně šťastný, je to splněný sen,“ řekl Vápenka k postupu mezi nejlepší čtyři týmy MS. „Já myslím, že furt sníme. Je tady díky organizátorům plný barák. Klobouk dolů před lidmi, že nás přišli podpořit a dotáhli nás k postupu. Šli jsme si za svým snem a za tím, co máme natrénováno.“

Američané byli už sedmkrát za sebou na stupních vítězů a pětkrát v řadě ve finále, přičemž v letech 2009, 2012 a 2015 slavili zlato. V Ostravě ve výkonnostně silnější základní skupině kralovali bez ztráty bodu a Kanaďany porazili 3:1. Vápenka zatím na semifinálový souboj s USA nemyslel. „Vůbec jsem si to zatím neuvědomoval, holt to odnesou teď Američani,“ usmál se Vápenka.

„Mají neskutečný pohyb. Pohyb a důraz, to je zdobí. Je to jen svátek a sen zahrát si s takovým týmem. Ať už to dopadne jakkoliv. Na tenhle zápas se můžeme jen těšit a se světovou jedničkou si ho užít,“ dodal Vápenka.