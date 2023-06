Parahokejisté mají po historickém bronzu z MS další cíl: porazit Kanadu

„Jsou to borci, kteří vytvořili jeden neskutečný tým. Všichni šlapali jako hodinky a dostali jsme (na mistrovství světa) ocenění za nejorganizovanější tým. Byli jsme vzorem pro všechny reprezentace. Moc jim děkuji za to, s jakým nasazením bojovali a zasloužili se o to, co máme na krku,“ řekl Šindler a poukázal na bronzovou medaili.

Češi byli na světových šampionátech třikrát čtvrtí, letos v kanadském Moose Jaw ale zápas o 3. místo poprvé zvládli. Čínu porazili v dramatické bitvě 3:2. „Strašně dlouho si to přály generace parahokejistů, kteří u nás tento sport zakládali. Až tahle parta to dokázala a já jsem na ně pyšný,“ podotkl Šindler. „Do budoucna máme nový cíl, novou výzvu - porazit Kanadu,“ dodal šéf českého parahokeje.

To by znamenalo postoupit do finále, v němž Kanaďané na posledních šesti šampionátech nechyběli. Třikrát za sebou přitom prohráli s USA a získali stříbrné medaile. V Moose Jaw hráli čeští reprezentanti s Kanadou dvakrát, v základní skupině prohráli 1:2 a v semifinále 0:5.