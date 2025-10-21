Třeba se to povede už teď. Parahokejisté chtějí vyzrát na zámořskou elitu

Sezonu, jejímž vrcholem bude březnová paralympiáda v Itálii, rozjíždějí čeští parahokejisté tento týden na turnaji International Para Hockey Cup v Ostravě. Do něj v pondělí vstoupili prohrou s Čínou 2:3. V úterý je v Ostravar Aréně čeká od 18.00 Kanada.
Čeští para hokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které podlehli 2:3. | foto: parahockey.cz

„Náš tým je omlazený, ale kluky jsme už zkoušeli, víme, jak na tom jsou. Stále s nimi musíme pracovat, aby se dostali na úroveň mezinárodního hokeje,“ řekl trenér Jakub Novotný.

Dodal, že pokud vše půjde podle předpokladů a nikdo se nezraní, tak mužstvo, které hraje nyní v Ostravě, poletí i na paralympijské hry do Milána.

Čeští parahokejisté od roku 2010 startovali na všech paralympijských hrách, leč na rozdíl od mistrovství světa, kde byli v letech 2023, 2024 a 2025 třetí, do bojů o medaile nezasáhli.

„Samozřejmě, že bychom i z paralympiády medaili chtěli, ale ten turnaj je hrozně dlouhý a těžký,“ uvedl reprezentační kapitána Radek Zelinka. „Každopádně to bude vrchol nynějšího čtyřletého cyklu, takže rádi bychom ho završili úspěšně.“

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které podlehli 2:3.

Světovému parahokeji vévodí Američané se sedmi světovými tituly a pěti paralympijskými triumfy a Kanaďané, kteří mají pět zlatých medailí ze světového šampionátu a jednu z paralympiády.

Češi se netají touhou dotáhnout se na zámořské celky. Daří se jim to?

„Přijďte po zápasech s Kanadou a Amerikou a odpovím vám,“ usmál se Jakub Novotný a zmínil souboje, které jeho tým odehraje v úterý a ve čtvrtek od 18.00. „My víme, že se k nim blížíme, nicméně vždycky se nám to dařilo jen na těch nejvyšších turnajích, na mistrovství světa, kde jsme těsně prohráli.“

Kouč si přeje, aby jeho výběr souboje s nejsilnějšími protivníky zvládal už na začátku sezony. „Protože když prohrajete třeba nula sedm, tak je pak těžké v semifinále velkého turnaje řešit, že je můžeme porazit,“ upozornil Novotný.

„Naše zápasy s Američany a Kanaďany jsou rok od roku jiné, ale ještě nám pořád krůček chybí,“ uznal Zelinka. „Věřím, že během toho roku to doženeme a třeba jeden zápas, možná už nyní, se nám povede.“

Každopádně v Ostravě se tento týden utkává absolutní světová špička, do níž patří i pátý účastník turnaje, který vyvrcholí v neděli, Itálie.

„Je fajn, že se můžeme poměřit s takovými soupeři,“ řekl Radek Zelinka. „Turnaj v Ostravě máme rádi, je nejlepší z celého roku. A těšíme se na diváky, že nás přijdou podpořit.“

