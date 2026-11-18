„Pokud něco Rusové vyvážejí do světa, jsou to suroviny, které těží, nebo maximálně hnojiva nebo pšenice. Nemáte žádné slavné ruské auto, mobil nebo počítač. Nemají být na co hrdí. To můžou být hlavně na to, že z nich má svět strach. A pak jsou hrdí na hokej,“ tvrdí novinář Karel Knap, který už přes 30 let spolupracuje s MF DNES a iDNES.cz.
„Bývalí hokejisté se stávají politiky. Naopak trenéři reprezentací a klubů jsou oligarchové nebo podnikatelé navázaní na byznysu okolo prezidenta Putina. Hokej a politika je v Rusku jedno a to stejné. Jen se přelévají jednotlivé zájmy lidí,“ říká zase reportér MF DNES a iDNES.cz Robert Rampa, který poslední týdny důsledně mapuje situaci v mezinárodním hokeji.
V něm zavládl chaos, dění se překotně vyvíjí. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) nařídila okamžitý návrat Rusů do mezinárodních turnajů, přestože jejich krajané už přes čtyři roky vraždí a pustoší Ukrajinu.
Soudní nařízení se snaží zvrátit pořadatelé jednotlivých šampionátů a jejich vlády, mnozí účastníci turnajů i samotná Mezinárodní hokejová federace (IIHF), která přitom dlouhodobě Rusům vyjadřovala náklonnost a zvěrstva na Ukrajině rezolutně neodsuzovala.
Sportovní podcast iDNES.cz
Rozhovory ze světa sportu. O aktuálních tématech, která rezonují. Hostem druhého dílu byli novináři Karel Knap a Robert Rampa, kteří se zabývají aktuální situací okolo návratu Rusů do světového hokeje.
O čem mluvili?
- o názorech jednotlivých zemí, které se mají zúčastnit květnového MS v Německu
- o proveditelnosti ruského zákazu v NHL, který prosazuje legendární Dominik Hašek
- o postoji Alexandra Ovečkina, který se netají náklonností k Vladimiru Putinovi
- o důležitosti politiků při organizaci hokejových šampionátů.
Mezi zastánci ruského návratu jsou ovšem například Slováci. „Svaz se sice nevyjadřuje oficiálně, že by zaujal nějaký stanovisko. Existuje ale vyjádření premiéra Roberta Fica nebo ministra sportu Roberta Huliaka, kteří vlastně vítají návrat Rusů,“ upřesňuje Rampa.
„Mrzí mě to, protože stoprocentně vím, že na Slovensku je spousta lidí, kteří by byli proti tomu, aby jejich národní tým proti Rusům hrál. Mrzí mě, že musí trpět tenhle pohled,“ doplňuje Knap.
V podcastovém studiu iDNES.cz se řeší i postoj českého hokejového svazu a jeho prezidenta Aloise Hadamczika. Krátce po zvolení prohlásil, že by se mu nepříčila úvaha povolat reprezentanty hrající v ruské KHL, a spíš odkláněl pozornost, že po českých silnicích jezdí luxusní vozy s ukrajinskými espézetkami.
Nyní novináři oceňují, že se Češi řadí do početnější skupiny států, které v případě ruské účasti hodlají turnaje bojkotovat. „Oni žijí v nějaké alternativní realitě a vidí situaci ve světě naprosto opačně než my,“ pozoruje Knap. „Rusové si opravdu myslí, že hokejovému světu chybí a že bez nich žádné mistrovství nebo olympiáda neměla žádnou úroveň. Žijí v tom, že se vlastně celý svět se na ně těší.“
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Podobné názory zaznívají i od ruských hokejistů v NHL, kde od rozpoutání rozpoutání krveprolití na Ukrajině nadále bez potíží nastupují. V diskuzi novinářů zaznívá i argument, proč obdivovaná liga v podstatě nemůže po dobu válčení Rusy vyškrtnout ze soupisek.
Vedení soutěže naopak ve svých materiálech ještě vyzdvihuje útočníka Alexandra Ovečkina, který je ovšem známým podporovatelem vládnoucího tyrana. „Je symbol Ruska i Putinova režimu. A nekouká se mi na to pěkně a vlastně jsem čekal, že nepříjemné otázky zámořských novinářů bude dostávat mnohem dřív než teď po čtyřech a půl letech války,“ přemítá Rampa.
Knap zdůrazňuje, že nejlepších střelec dějin NHL se v propagaci Putina dobrovolně a opakovaně sám angažuje. K dobru přidává i jednu dávnou návštěvu Washingtonu, kde se před patnácti letech bavil s Ovečkinem i jeho otcem Michailem.
„Ten mě naprosto vehementně přesvědčoval, že Saša, jakkoliv ještě neměl v tu dobu dodělanou maturitu, tak že ji jednou určitě dodělá. Pak vystuduje univerzitu a jednou určitě půjde do politiky,“ vzpomíná Knap. „Nejvíc mě proto teď na Ovečkinovi štve, jak fňuká. Když se ho výjimečně američtí nebo kanadští reportéři zeptají, on jen mňouká a říká: Já chci mír a jsem proti válce. Pak maximálně řekne, že podporuje prezidenta a je jen hokejista. Štve mě to pokrytectví.“
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Stárnoucí hvězdu Washingtonu srovnává s Vjačeslavem Fetisovem, který v 80. letech vedl vzpouru sovětských hokejistů proti politickému režimu. KGB ho dokonce za jeho vzpurnost zatkla a zbila. Někdejší špičkový bek se ale po báječné kariéře v zámoří vrátil do Ruska, stal se poslancem ruské Dumy.
„Několikrát se také kasal, že Putina naučil bruslit,“ připomíná Knap. „Případ Fetisova také mimochodem ukazuje specialitu Rusů. Vydělat na Západě spoustu peníze, pak se vrátit zpátky a z Ruska na něj plivat.“
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Změní možný návrat Rusů kromě květnového šampionátu v Německu i další turnaje? Ve studiu se řešilo mistrovství světa juniorů, které už na přelomu roku pořádá Kanada. Po Novém roce hostí světový šampionát hokejistek do 18 let Ostrava. A už za rok a čtvrt pořádá NHL s hráčskou asociací Světový pohár, kde by se jedna ze skupin měla odehrát v Praze.