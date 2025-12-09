Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel čtyř medailí z mistrovství světa. Po svém jmenování rozdával úsměvy, povyprávěl o letech strávených v Jokeritu nebo Ivanu Hlinkovi.
Dočkal jste se velké pocty, co se vám honí hlavou?
Je krásné, že můžu být ve společnosti lidí, které jsem uznával je a učil se od nich. Milan Nový špatně bruslil, ale jakmile byl metr od brány, smrdělo to gólem. Vláďovi Martincovi jste mohli přihrát do zad, on i tak puk zpracoval, udělal obránce a dal gól.

Právě Martince jste v lecčems připomínal.
Jako na ledě?

Spíš přístupem.
No, možná ano. Vláďa byl úplně jiný hokejista než já. Ale také můj vzor, chtěl jsem být jako on. Chodili jsme se na něj koukat, také proto jsem rád, že můžu být ve stejné Síni slávy. Je to úžasné.

Síň slávy vítá nové členy. Ujčík, Janecký a Dolana vešli mezi legendy českého hokeje

Často zmiňujete přesun do Finska. Dal vám hodně, že?
Z kavárenského člověka se stal profík. Než jsem šel domů, po každém tréninku jsem strávil čtyři hodiny na zimáku. Trochu jsem si to vzal i do života. Finsko je moje země zaslíbená, můj druhý domov po Česku. Vždycky se tam rád vracím.

Dnes už by vám asi přístup kavárenského pohodáře neprošel, souhlasíte?
Jo, za totáče to bylo jiné. Když jste byl dobrej, hrál první nebo druhou lajnu, tak jste věděl, že v týmu vydržíte deset let. Tehdy se nelétalo z jednoho týmu do druhého. Proč bych nechodil na kafe s cigárem a neužíval si života, že?

Chvíli trvalo, než jste se stal pevnou součástí národního týmu. I v tomhle vám Finsko pomohlo?
Hodně. Do 90. let se neodcházelo ven, zůstávalo tu hodně dobrých hokejistů, bylo těžké se do reprezentace vůbec prosadit. Trenéři měli hráče, na něž spoléhali a kteří hráli týmově. Pak se mohlo vyrazit do ciziny, takže když jsme šli do Finska, skoro v každém týmu byli dva Češi nebo Slováci.

Otakar Janecký na tréninku Pardubic.

Zlato z mistrovství světa vám ale uniklo.
Mám čtyři bronzové medaile, ale pro nás tehdy byly zlaté. My byli doba bronzová! Strašně si toho vážím, za nic na světě bych neměnil.

Jakého úspěchu si ceníte nejvíc?
Rok 1992, Praha. Hrát doma je něco jiného, neskutečného. Podpora, atmosféra. A co nám chybělo? Asi štěstí. V Praze jsme prohráli s mými Finy na nájezdy, já taky jeden neproměnil. Pamatuji si, že těsně před koncem vyrovnali. Vhazovalo se u nás v pásmu, prohráli jsme buly a oni dali gól.

A co trenéři? Jak se vám hrálo pod Pavlem Wohlem, který vedl reprezentaci na konci 80. let?
On byl takový náš táta. Vyslechl, poradil. Byl trochu jiný než ostatní, ale mně to s ním sedlo. Vždycky jsem za ním mohl s čímkoliv přijít.

Ujčíku, ty se radši nevracej! Bývalý střelec vzpomíná na zlata z MS. Proč odmítl NHL?

Jak vzpomínáte na Ivana Hlinku? V roce 1994 z vás udělal kapitána.
Ivan byl velká persona, my z něj měli strach. Já taky! Když to řeknu hráčsky, Ivanovi se blbě odmlouvalo, když byl větší legenda, než jsme byli my.

Taky jste sám sebe nazval kašparem. Souviselo to i s Jokeritem, který ho má ve znaku?
Finsko je chladná země, všechno berou strašně vážně, všechno dělají na sto procent. A teď tam přišel kašpar jako já. Zdravil jsem se s diváky na rozbruslení, na buly, oni na to nebyli zvyklí. Dalo to zabrat, ale v Jokeritu jsem si udělal jméno i tím, že jsem komunikoval a byla se mnou sranda.

Taky jste učil hrát hokej Teemu Selänneho.
No jo... Tomu stačilo dát puk na modré, a když byl současně s obráncem, téměř pokaždé z toho byl gól. Byl rychlejší než já. Teda, po zápasech vlastně ne, to jsem spěchal na cigáro a byl rychleji svlečený.

Teemu Selänne odpovídá novinářům. Pod strop helsinské Hartwall Areny byl umístěn jeho reprezentační dres.

Kdy jste s kouřením přestal?
V roce 1996, když šla dcera ve Finsku do školy. Já trávil spoustu času na balkoně, tak aby mě děti taky někdy viděly, přestal jsem kouřit a šel dovnitř. (směje se) U hokeje jsem tu změnu asi trochu cítil, ale když je člověk v zápřahu a má tyhle neřesti, neprojevuje se to tolik. Spíš až později, když jste starší.

Jaká byla tehdejší finská liga?
Oni byli urputní, bruslařsky velmi dobří. Když to povím blbě, chyběl jim ten česko-slovenský hokejový mozek, trochu jsme jim ho dodali. Myslím si, že i proto máme velkou zásluhu na tom, že šlo Finsko na mezinárodní scéně nahoru.

Právě díky tvořivosti se vám tak dařilo? Patřil jste k hvězdám soutěže, s Jokeritem máte čtyři tituly.
U Finů je jedno, jestli se jim postaví na střídačku někdo z trenérské akademie, kdo se tomu věnuje měsíce. Hráčům řekne, co mají dělat, a oni to splní. U nás to takhle nefunguje. My musíme vidět zkušenost, kvalitu, jakou měl třeba Ivan Hlinka. Když se probírala taktika, každý měl tendenci říkat: Co mi to povídáš, já mám odehráno deset, patnáct let... Finové takoví nebyli. Měli nařízeno střílet, my raději udělali kličku navíc, nahráli do prázdné brány.

Janecký: Majorova jsem se bál, Jurzinov mi nadával. Po rozhodčím jsem pálil puky

Mistrovské oslavy jste si dvakrát užil i v Pardubicích, kde teď nejste příliš zadobře.
Já proti nim nic nemám. Akorát si myslím, že jak legendy tady uctily mě, tak by bylo dobré, kdyby si v Pardubicích uvědomili, že tamní hokej nestojí na posledních pěti, ale na sto letech. A těch legend tam bylo víc, ne jen jedna nebo dvě.

Takže vztahy pořád nefungují?
Jako nahrávač jsem potřeboval k sobě hráče typu Jirky Šejby, Teemu Selänneho nebo Petra Sýkory, ale hokej jsem si vybudoval sám. A nikdo mi nebude říkat, co a jak mám dělat. Jednou jsme legendy Pardubic a měli by nás tak brát, ne jako jako poddané a zaměstnance.

