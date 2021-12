ONLINE: Češi nastoupí proti Finsku s Hrubcem v brance. Kapitánem Kovář

Čeští hokejisté nastoupí do dnešního utkání Channel One Cupu v Praze proti Finsku v brance se Šimonem Hrubcem. Stejně jako na letošním mistrovství světa v Rize povede národní tým v roli kapitána útočník Jan Kovář. Jeho asistenty budou Jakub Jeřábek a David Krejčí, který na základě dohody s vedením reprezentace nastoupí jen do úvodního zápasu turnaje a do Moskvy s týmem neodcestuje. Sledujte od 18 hodin podrobnou online reportáž.