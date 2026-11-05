ONLINE: Česko - Švédsko, Motákova premiéra, chytá Frodl, chybí Červenka

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Sledujeme online   17:40

Trenér Zdeněk Moták na prvním tréninku reprezentace. | foto: ČTK

Čeští hokejisté na startu reprezentační sezony hostí v pražské O₂ areně na úvod Finských her výběr Švédska. Nový kouč Zdeněk Moták zažívá premiéru na střídačce národního týmu, chytá Dominik Frodl, v sestavě chybí Roman Červenka. Utkání začíná v 18.30, sledovat jej můžete v podrobné online reportáži.

„Chceme do systému zapracovat mladé hráče. Třetina jich je pod 25 let, což bereme jako dobrý vstup do sezony,“ přiblížil na nominační tiskové konferenci Moták.

ONLINE: Česko – Švédsko

Celý průběh zápasu národního týmu sledujte v podrobné online reportáži.

Nejpočetnější zastoupení v sestavě pro úvodní duel nové reprezentační sezony mají mistrovské Pardubice, nechybí útočníci Tomášek, Stránský, Smejkal nebo bek Košťálek.

Absentuje naopak Roman Červenka, který předčasně odstoupil z úterního tréninku, dalšího se pak už nezúčastnil a o jeho dalším působení na aktuálním srazu zatím není jasno.

Česká sestava proti Švédsku

Frodl (Bednář) – Kučeřík, Košťálek, J. Galvas, Šustr, T. Galvas, Zábranský, Kočí, Adámek – Blümel, Zohorna, Chlapík – Smejkal, Tomášek, Stránský – Rychlovský, Špaček, Voženílek – Flek, Myšák, Bambula – Konečný

V brance nastupuje Dominik Frodl, jenž si zatím drží v extralize úspěšnost zákroků nad 95 %. Nechybí ani bratři Galvasové, první útok tvoří sparťani Blümel s Chlapíkem a centr Radim Zohorna.

Velký návrat zažívá pětatřicetiletý obránce Šustr, v národním mužstvu debutuje karlovarský zadák Kočí.

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.

„Potěšilo mě nasazení. Viděl jsem spoustu dobře vyřešených situací, dobrých založení z obranného pásma, forčeků... Chlapci pracovali na 100 %, jenom jim chyběly góly. Musíme do nich dostávat, aby měli větší hlad a byli zabijáci v zakončení,“ hlásil po pondělním tréninku Moták.

Český tým v předešlé sezoně skončil na druhém místě v tabulce Euro Hockey Tour o třináct bodů právě za Švédskem. Poslední dva vzájemné duely ale nad svým čtvrtečním soupeřem vyhrál, naposledy ve skupinové fázi na mistrovství světa ve Švýcarsku.

Starost o Červenku, chyběl i na dalším tréninku. Teprve se rozhodne, řekl Gross

„Díval jsem se na jejich soupisku, mají opravdu vysoké hráče. Ale my zas máme mladé a mrštné,“ popisoval Moták v pražské O2 areně, která je zcela vyprodaná.

Změnu na lavičce provedli i Švédové, Rikard Grönborg se vrátil po sedmi letech do reprezentace. Nominoval čtyři nováčky, spoléhat ale bude i na osvědčené jména.

Kdo zahájí reprezentační sezonu vítězně?

Euro Hockey Tour 5. 11. 2026 18:30
Česko Česko : Švédsko Švédsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Frodl (Bednář) – Košťálek, Kučeřík, Šustr, J. Galvas, Zábranský, T. Galvas, Adámek, Kočí – Chlapík (A), Zohorna, Blümel – Stránský (A), Tomášek, Smejkal – Voženílek, Špaček, Rychlovský – Bambula, Myšák, Flek (C) – Konečný.
Sestavy:
Thelin (Holm) – Pudas (A), Larsson, Roos, Carlsson, Johansson, Lundberg – Sylvegård, de La Rose (C), Hugg – Cederqvist, Bemström, Berglund (A) – Hedqvist, Fagemo, Henriksson – Frödén, Sundsvik.

Rozhodčí: Kaukokari, Rolland – Lederer, Hynek

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ONLINE: Česko - Švédsko, Motákova premiéra, chytá Frodl, chybí Červenka

Sledujeme online
Trenér Zdeněk Moták na prvním tréninku reprezentace.

Čeští hokejisté na startu reprezentační sezony hostí v pražské O₂ areně na úvod Finských her výběr Švédska. Nový kouč Zdeněk Moták zažívá premiéru na střídačce národního týmu, chytá Dominik...

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