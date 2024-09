S Ruskem, nebo bez něj? Olympijský turnaj řeší problém, dotkne se i Čechů

Slovensko, Lotyšsko a Dánsko zvládly náročnou kvalifikaci a dostaly se mezi dvanáct týmů, které se poperou o olympijské medaile.

Obsadily tři zbylá místa v již nalosovaných skupinách.

Jedno v „béčku“, dvě v „céčku“.

Dánové se přidali k Česku, Německu a Finsku, Slovensko a Lotyško doplnily Spojené státy a?

Rusko.

Země, která vede agresivní válku na Ukrajině, stále zůstává v rozpisu her. Mezinárodní olympijský výbor už rozhodl, že Rusové i Bělorusové, kteří kvalifikaci po oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) hrát nemohli, mohou za dva roky v Itálii soutěžit pod hlavičkou neutrálních sportovců.

Nařízení se ovšem týká individuálních disciplín, o těch kolektivních nepadla ani zmínka.

Aktuální podoba skupin na OH 2026 A: Kanada, Švédsko, Švýcarsko, Itálie

B: Finsko, Německo, Česko, Dánsko

C: Rusko, USA, Slovensko, Lotyšsko

Finální rozhodnutí tak bude mít opět IIHF. Ta má podle svého prezidenta Luca Tardifa zasednout v únoru, nejpozději v březnu.

Jen těžko si lze představit, že by IIHF najednou změnila svůj přístup. Od roku 2022 nedovoluje Rusům a Bělorusům startovat na mezinárodních akcích, navíc rok co rok pokaždé k potenciálnímu návratu zopakuje: „Ještě to není bezpečné.“

Nyní ani ruské servery nedávají tamní hokejové reprezentaci na start v Itálii zrovna velké naděje. Třeba sport24.ru píše, že „Rusko zůstane vyvrhelem“, championat.ru přidává: „Všichni chápeme, že šance vidět náš tým v Miláně je mizivá – politická situace se nelepší ani neuklidňuje.“

Co se ale stane s rozlosováním olympijského turnaje, pokud Rusové skutečně v Itálii nenastoupí?

Zprava Nikita Kučerov a Alexander Ovečkin vyčkávají u střídačky během přátelského zápasu Ruska s Českem před Světovým pohárem.

Možností je více.

Přímo je může ve skupině C nahradit jiný celek. Nabízí se žebříčkově nejvýše postavené Norsko, případně Francie, tedy nejlepší nepostupující tým z olympijské kvalifikace.

To by ovšem znamenalo silnou nerovnost ve skupinách, kdy by v jedné z nich figurovali hned tři kvalifikanti. Mohlo by tak dojít k posunu podle světového žebříčku z roku 2023, ze kterého organizátoři olympijské skupiny původně skládali.

Olympijský turnaj v ledním hokeji. Česko - Švýcarsko. Na snímku smutný kapitán Roman Červenka. (15. února 2022)

Česko, které v Pekingu vypadlo už v osmifinále po porážce se Švýcarskem, by se tak na úkor Ruska posunulo o jedno místo výš a na ZOH by hrálo s Kanadou, Švýcarskem a Itálií. K Finsku by mířili Švédové, Slováci a Francouzi/Norové, poslední čtveřici by utvořily Spojené státy, Německo, Lotyšsko a Dánsko.

Do play off postoupí všechny týmy, první z každé skupiny zamíří stejně jako nejlepší z druhých míst rovnou do čtvrtfinále. Zbylých osm celků si zahraje osmifinále.

Poprvé od roku 2014 se turnaje zúčastní také hráči z NHL. Milán a Cortina d’Ampezzo hostí zimní olympijské hry od 5. do 22. února 2026.