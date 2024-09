Slovenští hokejisté prošli na olympiádu bez ztráty bodu, postupují i Lotyši a Dánové

Slováci se díky úspěšně zvládnuté kvalifikaci podívají i na devátý olympijský turnaj od rozdělení Československa. Na výhry 2:1 nad Rakušany a 7:3 s Maďary navázali i v neděli v přímém souboji o jediné postupové místo ze skupiny. V Itálii budou obhajovat bronz z Pekingu 2022.

Proti Kazachům hnalo slovenský výběr na zteč 9128 diváků a v polovině utkání měli svěřenci kanadského kouče Craiga Ramsayho k dobru už tříbrankový náskok. Ten se nakonec ukázal jako rozhodující.

V páté minutě využil přesilovku Róbert Lantoši, ještě během úvodního dějství zvýšil Pavol Regenda. V polovině druhé části se zapsal mezi střelce Adam Liška. Brankář Samuel Hlavaj sice ve 36. minutě přišel o čisté konto, když ho překonal Nikita Michajlis, ale další góly už nepadly.

„S výsledkem jsem spokojený. Měli jsme skvělý začátek, připravili jsme si několik dobrých šancí a dostali se do vedení. Potom jsme to dobře odpojovali. Snažili jsme se dostat všechny naše hráče do hry a všichni odvedli velmi dobře svou práci,“ uvedl Ramsay pro web Mezinárodní hokejové federace.

Hokejisté Lotyšska v rozhodujícím utkání o postup mezi neporaženými týmy skupiny E v Rize zdolali Francii po obratu 5:2. Francouzi šli sice už po 21 sekundách do vedení, když se prosadil Charles Bertrand, ale kladenský útočník Eduards Tralmaks brzy vyrovnal, záhy využil přesilovku Roberts Bukarts z Vítkovic a do konce druhé třetiny navýšili domácí náskok až na 5:1. Na OH si Lotyšsko zahraje posedmé.

Stejně gradovala i skupina F v Aalborgu, kde si Dánové zajistili postup výhrou 4:1 nad Nory. Domácí sice v předchozím zápase ztratili bod s Japonci, když je udolali až v prodloužení, i tak bylo ale zřejmé, že pod pěti kruhy si zahraje vítěz severského souboje.

Norové podobně jako Francouzi udeřili rychle. Už po 26 sekundách je rozjásal Mats Zuccarello. Brankář Henrik Haukeland držel čisté konto 36 minut, do druhé přestávky ale stihl otočit skóre Nicklas Jensen. V závěru se pak rovněž dvakrát zapsal mezi střelce Patrick Russell. Po premiérové účasti před dvěma lety v Pekingu se Dánové mohou těšit na další olympijský turnaj.