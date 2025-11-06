Rulíkův rébus: Vlevo prázdno, kdo se nezalekne hvězd? Koreis by hleděl i do AHL

Radim Rulík během zápasu české reprezentace proti Švýcarsku. (4. května 2025) | foto: ČTK

Jakub Hromada
Vojtěch Tůma
,
  12:00
Těžký úkol to bude pro všechny hráče. Hned v prvním zápase na olympiádě na ně vlétne McDavid, MacKinnon nebo Makar. Kanadští rychlíci, jedni z nejlepších hokejistů na světě. Někteří Češi zažívají podobný hukot v NHL na denní bázi. Ať už jde o centry Zachu nebo Hertla, křídla Pastrňáka, Nečase či Paláta, případně i praváky v obraně Gudase s Hronkem. Jen zadáci s hokejkou nalevo ne. Takového v nejlepší lize na světě s českým pasem nenajdete.

Reprezentační trenér Radim Rulík bude muset na největší hvězdy připravit beky z evropských soutěží. A ti, kteří mají zkušenosti s NHL z dřívějška, mohou mít výhodu.

„Možná trošku jo, ale stejně bude spíš záležet na aktuální formě,“ podotýká Radim Šimek, jeden z adeptů na místo levého obránce, jenž odehrál v dresu San Jose 209 zápasů. Souhlasí s ním i Michal Kempný, další z kandidátů a vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018.

AHL tady úplně ignorujeme. Třeba Svozil nebo Alscher. Ti jsou na americký styl zvyklí.

Jakub Koreis

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
