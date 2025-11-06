Rulíkův rébus: Vlevo prázdno, kdo se nezalekne hvězd? Koreis by hleděl i do AHL

Reprezentační trenér Radim Rulík bude muset na největší hvězdy připravit beky z evropských soutěží. A ti, kteří mají zkušenosti s NHL z dřívějška, mohou mít výhodu.
„Možná trošku jo, ale stejně bude spíš záležet na aktuální formě,“ podotýká Radim Šimek, jeden z adeptů na místo levého obránce, jenž odehrál v dresu San Jose 209 zápasů. Souhlasí s ním i Michal Kempný, další z kandidátů a vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018.
AHL tady úplně ignorujeme. Třeba Svozil nebo Alscher. Ti jsou na americký styl zvyklí.