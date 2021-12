Krejčí, Frolík či Sobotka. Vážnost situace vrací veterány do reprezentace

Po období tichého dohledu - a možná až ledabylého zájmu - se stavitelé olympijského výběru musí činit. Do rozjezdu mimořádné hokejové akce v Pekingu už nezbývají ani dva měsíce, Pešán ale včera několikrát upozornil: „Pořád musíme počítat s variantou, že hráči z NHL na olympiádu nepojedou.“

Přesně za měsíc nastane termín, kdy ještě vedení soutěže může jejich start kvůli koronavirovým komplikacím zatrhnout. „Byla by to velká škoda pro diváky i hráče, kdyby jim neumožnili účast,“ přemítá legendární Dominik Hašek. „I pro mě by to znamenalo velké zklamání.“

Maskovaný hrdina z Nagana se jako předseda výběrové komise Síně slávy při čtvrteční nominační tiskovce na ruský Channel One Cup posadil vedle Pešána a poslouchal, koho si z evropských uchazečů při generálce před únorovou olympiádou kouč proklepne.

Radost české střídačky, usmívá se i trenér Filip Pešán.

Pešánovi můžete oprávněně vytýkat ledasco, ale na rozdíl od předchozích vládců reprezentačních střídaček hojněji dává možnost mladíkům a novým jménům. Třeba před měsícem naložil do letadla směr Skandinávie pouze dva třicátníky.

A teď? I na Pešána - jehož výběr papírově posvěcuje Nedvěd jako nadřízený - dopadá vážnost situace, blížící se hry i výsledkový propadák z listopadového turnaje Euro Hockey Tour. V nominaci na ruské pokračování série napočítáte 11 (!) borců z kategorie 30+.

„I bez rizika covidu v NHL bych nominoval hráče z Ruska. Na posledním turnaji bylo vidět, že věk a zkušenosti hrají velikou roli,“ připustí Pešán. „Tenhle tým by byl velmi podobný evropskému výběru pro Peking.“

Nevnímejte to jako znepokojivý náznak, že se dechberoucí akce s McDavidem, Ovečkinem či Pastrňákem neuskuteční. Spíš si všímejte, jak olympijská představa vábí mazáky mimo NHL. Mnozí z nich dlouho nereprezentovali.

Jen namátkou - vyslanci z KHL Krejčík s Hykou si naposledy zahráli za nároďák bezmála před dvěma roky. Zámorský - jediný bek-pravák ve výběru - skoro před třemi. A takový sparťan Sobotka se vrací do reprezentace po čtyřech letech a sedmi měsících.

Radost českého přesilovkového komanda. Zleva David Pastrňák, Dmitrij Jaškin, Martin Nečas, David Krejčí a Filip Hronek.

Do stejné party spadá i David Krejčí, jenž jako hvězdná posila z Bostonu válel na šampionátu 2018 v Dánsku. Teď je v jiné roli. Jako olomoucký centr si příští čtvrtek v pražské O 2 areně připomene svižnější hokejové tempo proti Finům. Na zbývají část turnaje do Moskvy nepoletí, uprostřed elitní formace ho nahradí Michael Špaček.

Do Ruska se vypraví i šestatřicetiletý Milan Gulaš. Zmírnění covidových restrikcí dovolí ze Švýcarska přicestovat i Janu Kovářovi a Michaelu Frolíkovi, který ještě před pár týdny válčil o flek v NHL. „Chceme si vyzkoušet, v jakém je stavu a formě a jestli bude na mezinárodní scénu stačit,“ naznačuje Pešán.

Po večerech má v plánu hovořit s Nedvědem, jenž zase verbuje Čechy v zámoří. Už nyní se ví, že brankář Rittich očekává v době olympiády narození potomka.

Letenku do Číny z podobného důvodu může odmítnout i Radim Šimek. „Termín porodu máme 25. ledna. Pokud se do té doby malá nenarodí, dám přednost rodině,“ řekl bek San Jose pro hokej.cz. Ve skládání obrany pro Čínu se skrývá největší zádrhel. Schopných adeptů v zámoří je nedostatek, kvůli zranění vypadl i bostonský Jakub Zbořil.

Nejspíš i proto bude moskevská prověrka důležitější, než se zdá.