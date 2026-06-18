Rozhodčí doteď nechápu. Slováka pořád štve porážka s Čechy, mluvil i o Sedlákovi

Nejen on těžko kousal těsnou porážku 2:3. Zklamání se ještě umocnilo, především kvůli nezvládnutému derby se Slováci nevešli mezi nejlepší čtyřku ve skupině a chyběli ve vyřazovací fázi.
Přitom podstatnou část utkání měli více ze hry. Pasivnějšího, méně pohyblivého, zároveň bojovného soupeře tlačili, výběr Radima Rulíka přestříleli výrazně 30:18.
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Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa
Dostali dva smolné góly, včetně toho rozhodujícího, kdy Roman Červenka, v tu chvíli otočený k brance zády, nasměroval kotouč do sítě elegantní fotbalovou patičkou.
„Za poslední roky jsem neviděl tak dominantní výkon proti Čechům. Měli top hráče z Evropy, kvalitnější soupisku než my,“ vrátil se takřka o měsíc zpět Okuliar. „Byli jsme lepší, šlo o náš nejlepší zápas na mistrovství. Bohužel se smutným koncem.“
Nezastíral, že výsledek ho dodnes mrzí. A také pořádně štve. „Je to umocněné i tím, že jde o Čechy. Proti nim zkrátka chce vyhrát vždycky. Velká škoda,“ povzdechl si.
Někteří hráči, třeba na ledě tradičně výrazný a emoce vzbuzující Kristián Pospíšil, po zápase beze slova prošli novinářskou mixzónou. Svižně, s rozčarovanými výrazy na tváři.
Frustrace pramenila také z výkonu kanadských sudích Taylora Burzminského a Jesseho Goura, kteří poraženému celku neposkytli jedinou přesilovku.
„To je taková naše slovenská mentalita, po zápase začneme hledat viníka v rozhodčích,“ uznal Okuliar. „Ale pořád mi to hlava nebere, nechápu to. Myslím, že ani fanoušci ne. Nechci nad tím plakat, ale aspoň jednu jsme mít měli.
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Krutý konec, mrzí Slováky. Po podnětu na rozhodčí nás pískali Češi, divil se Šatan
Vedení reprezentace dokonce po zápase poslalo IIHF (Mezinárodní hokejová federace) oficiální podnět týkající se výkonu rozhodčích.
„Dostali jsme odpověď a v posledních dvou utkáních i českého rozhodčího. Co na to mám říct?“ postěžoval si kysele prezident svazu a generální manažer týmu Miroslav Šatan.
Kanadě (1:5) i Švédsku (2:4) slovenští hokejisté podlehli, turnaj pro ně skončil. Okuliar se při jeho hodnocení zmínil také o proslovu Vladimíra Országha před duelem s národním mužstvem.
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Češi rádi filmují, říkal Országh v uniklém videu. Slováci pak zakázali kamery v šatně
„Kontrolujte si svoje hokejky, když budete v souboji. Sedlák a další velmi rádi trošku filmují,“ apeloval na své hráče trenér. Video se později dostalo na veřejnost.
„Ani nám to nemusel říkat, sami víme, jaké hráče Češi mají, známe jejich ligu. Já přesně věděl, co od nich čekat. A Sedlák? Je to jeho hra, nevím, jestli je to vhodné. Hokej je tvrdý sport, chápu, že chce pro svůj tým získat přesilovku, ale někdy je to zbytečné,“ hlásil Okuliar.
Mistrovství zakončil s bilancí 2+3. Dorazil výborně naladěný, v dresu Skellefteå předtím slavil titul ve švédské lize, v play off se blýskl třinácti body (6+7) v patnácti duelech.
The Penguins have signed forward Oliver Okuliar to a one-year, two-way contract that runs through the 2026.27 campaign, worth $850,00 at the NHL level.— Pittsburgh Penguins (@penguins) June 15, 2026
Okuliar was acquired from Florida on Saturday. pic.twitter.com/XTSdUxyKEq
Také proto si vysloužil nabídku ze zámoří. I díky výkonům ve Švýcarsku. Ostatně Kylea Dubase, generálního manažera Pittsburghu, jste mohli ve Fribourgu takřka každý den zahlédnout na tribuně.
„Bavil jsem se se všemi z vedení, více jsem mluvil s Jasonem Spezzou (Dubasův asistent a generální manažer farmy). Když mi řekli, do čeho jdu, dávalo mi to smysl,“ vysvětloval šestadvacetiletý útočník.
O šanci v nejlepší lize světa se ucházel už v sezoně 2024/25. Neúspěšně, do sestavy Floridy se neprobil, na farmě v Charlotte ale patřil k oporám. Jak si povede tentokrát?
S Penguins se dohodl na dvoucestné smlouvě. V NHL si přijde na 850 tisíc ročně, v AHL na 350 tisíc. Někdejší opora Hradce Králové ví, že zvládnout musí především přípravný kemp: „Tam si to musím vybojovat. Uvidíme, jak to bude. Ale když se to podaří, tak super!“