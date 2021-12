Profesorské přesilovky. Hodně jsme hráli přes Krejčího, míní Pešán

„Utkání bylo oboustranně plné šancí a my jsme ty největší nevyužili. Soupeř nám dal lekci z produktivity,“ hodnotil po utkání Pešán.

Jeho tým podlehl již v pátém zápase za sebou a nikdy přitom nedal více jak dvě branky. Jedenáct sekund před třetí sirénou ještě bod vystřelil Gulaš. Jeho trefa se ovšem dá připsat spíše finskému obránci Manninenovi, jenž puk tečoval za skvěle chytajícího brankáře Säteriho.

Českému výběru nepomohly čtyři přesilové hry. V závěru první třetiny nevyužil ani hru proti třem bránícím Finům. V prodloužení si ji, pro změnu ve čtyřech, zkusil znovu, ale své příležitosti zahazoval.

„Rozhodlo, že jsme přesilovky hráli profesorky, měli jsme výhodu pět na tři i čtyři na tři v prodloužení. V tomhle úseku jsme měli rozhodnout, což se bohužel nestalo,“ mrzelo Pešána.

Hlavní příčinu viděl v osobě Davida Krejčího. Ne, že by snad olomoucký útočník mohl za špatnou hru v přesilovkách, jen se ostatní spoluhráči příliš často spoléhali právě na něj a jeho tvořivost.

„Soupeř si to zkušeně pohlídal, jeho krosovky na Gulaše několikrát vypíchli, bohužel se nám nepovedlo prosadit ani v prodloužení, kde David konečně vystřelil. Jednou to šlo těsně mimo... Čekalo se, co Krejča v přesilovce vymyslí. A to bylo málo,“ litoval 43letý trenér.

Ten si na druhou stranu všiml zlepšení po herní stránce v dalším průběhu utkání ve srovnání s úvodní dvacetiminutovkou.

„Byli jsme nechci říct přemotivovaní, ale chtěli jsme doma zápas dobře začít, což se paradoxně úplně nepodařilo,“ komentoval. „Pak jsme to uklidnili a začali být silnější na kotouči.“

Poté ho ještě znepokojila část hry pár minut před koncem, ve které jeho svěřenci nedohrávali dobře osobní souboje. Po vysoké holi Sobotky se navíc připravili o zbytek už tak špatně sehrané hry v početní převaze.

„V závěrečné pasáži jsme byli slabí u Finů v pásmu. Byl jsem rád, že jsme to nevzdali a s trochou štěstí v závěru vyrovnali,“ ocenil Pešán alespoň snahu Čechů, kteří střetnutí ztratili nakonec „až“ v nájezdech.

Při dovednostní disciplíně skóroval jen Fin Tiivola, z české pětice Krejčí, Hyka, Gulaš, Kovář a Sedlák ztroskotali všichni: „Mrzí mě to, prohrát způsobem na jeden vstřeleny gól soupeře je špatné. Vsadil jsem na tyto hráče, ale bohužel si neporadili.“

Jaká se dají hledat pozitiva? Podle Pešána v aktivitě dua Hyka–Sedlák i práci Kovářovy úvodní formace: „Hyka se Sedlákem si vytvářeli šance, využívali rychlosti a byli silní na kotouči, to bych vyzdvihl,“ poznamenal.

„Jsem rád, že Kovářův útok se prosadil, bylo tam těžké střídání, ve kterém Frolík zablokoval výhled a vyrovnali jsme,“ doplnil s tím, že podle něj v duelu nikdo nevyhořel, ale ani nedominoval.