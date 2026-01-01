Znovu se bude čekat na šikovnost Adama Jiříčka, tvrdost Matyáše Mana, body Tomáše Galvase nebo nepřehlédnutelnou přítomnost skoro dvoumetrového Radima Mrtky.
Za posledních deset let spadl počet českých obránců v NHL z jedenácti na tři s odřenýma ušima. Filipa Hronka a Radka Gudase tu a tam doplní David Jiříček, starší bratr zmíněného reprezentanta Adama.
Ovšem poslední úspěšné roky juniorů na šampionátech dávají nečekanou naději, že se skupinka legionářů opět rozšíří.
Už teď netrpělivě vyhlíží příležitost medailista z minulých let David Špaček v Minnesotě, v AHL se zdatně adaptovali jeho spoluhráči Marek Alscher nebo Stanislav Svozil.
Z aktuální sestavy moc baví další. Adam Jiříček před pár dny plnil obrazovky krásným gólem s hokejkou prostrčenou skrz nohy v prodloužení proti Finsku a v kanadské televizi TSN o něm věhlasní experti Gord Miller a Mike Johnson pěli: „Je úžasný! Pohybuje se sebevědomě, hraje tvrdě, rychle hýbe s pukem a chce být u všeho. Hraje jako obránce číslo jedna.“
Už před mistrovstvím o Jiříčkovi hezky mluvil Tim Taylor, asistent generálního manažera St. Louis Blues.
„Musíme s ním počítat. Upřímně ho vnímám jako kluka do první obrany. Prožívá neuvěřitelný rok, má všechno,“ říkal pro The Athletic.
Další obránce Galvas stojí se sedmi body na šestém místě bodování celého turnaje a z obránců ho převyšuje jen 19letý Kanaďan Zayne Parekh, který má za sebou už dvanáct startů v NHL.
Galvas? Za dva roky si ho na draftu NHL nikdo ani nevšiml, přitom i přes svou výšku 179 centimetrů už bez obtíží hraje mezi dospělými v extralize (19 zápasů za Liberec, 11 bodů). Na třetí pokus už snad draftem projít musí.
Radim Mrtka se v minulé sezoně rozhodl opustit Třinec a uvedl se v kanadské juniorce WHL. O Mrtkovi před pár dny mluvil kanadský útočník a spoluhráč ze Seattle Thunderbirds Braeden Cootes: „Můžeme se o něj opřít, jsme s ním mnohem lepší.“
Buffalo už letos Mrtku na pár zápasů ozkoušelo i mezi dospělými v AHL. Pak zamířil zpět do WHL, kde hrají i další reprezentanti Man a Max Pšenička.
Společně dokazují, že vydat se do Severní Ameriky dává smysl.
Ale kdy uvidíme další české nováčky mezi těmi nejlepšími v NHL? Připomeňme, že se dosud nepoštěstilo už prověřenějším jménům jako Špaček či Svozil.
„Ti hráči budou NHL hrát, kvalitu na ni mají. Akorát některé týmy drží filozofii, že je do NHL nervou hned,“ poví skaut Edmonton Oilers Milan Tichý. „Nechají je vyhrát se na farmách, prodlouží jim kariéru v juniorce, nic neuspěchají. Kolikrát se stane, že hodíte hráče do NHL moc brzy a uškodí mu to. Ne všem samozřejmě. Je to ale i o kontraktu. Dokud nehraje NHL, neubíhá mu rok z nováčkovské smlouvy.“
A zase rozpaky. Kouč juniorů Augusta trnul: Někdy už je toho moc, tým má dvě tváře
Před pár lety byl zázrak, pokud do NHL nakoukl nový obránce z Česka, teď se zdá, že jde spíš o to, kdy jim v Americe dají šanci.
A i když se nedá čekat, že do tří let bude po slavných zimácích zase bruslit početná skvadra prvotřídních zadáků typu Kaberleho a Židlického, přece jen můžete být pozitivněji naladění.
Vděčit za to lze nejen odvaze mladých hráčů odejít za moře a zkusit prorazit mezi tvrdou konkurencí, ale taky trenérskému štábu Patrika Augusty u reprezentace dvacetiletých.
Za tři roky na střídačce ukázali české hokejisty (nejen obránce) skautům a manažerům ve velice dobrém světle a počtvrté za sebou mohou mladíky dovést k medaili.
V prvním vyřazovacím utkání půjdou ze druhého místa na třetí Švýcary, zabrali si výhodnější postavení.
Ale pozor. Švýcaři se pyšní excelentní obranou a jejich brankáři výtečnou úspěšností zákroků. Christian Kirsch je s 95 procenty úplně první, Elijah Neuenschwander s 90,20 procenta třetí.
Ze třinácti oslabení ještě ani jednou neinkasovali a spolu se Švédy dostali nejméně gólů (8).
Tuhá překážka.
Na druhou stranu Češi si v posledních dvou letech pokaždé poradili s Kanadou...