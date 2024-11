Hattrick? Ježiš, to ne! Pardubice se Spartou nenapodobil, i tak Gazdu chválí

Není divu, že byl s výkonem obránců spokojený. Vedli si dobře při své hlavní činnosti, inkasovali pouze dvakrát. A první obranný pár exceloval i směrem dopředu.

Duo Gazda (2+0) – Pyrochta (1+1) se postaralo o čtyři body.

„Loni jsme taky začali spolu a úplně nám to nevyšlo. Jsem rád, že jsme si tentokrát vyhověli a snad na ten výkon navážeme,“ doufá Gazda.

„Navzájem si pomáháme, mám rád, když se můžu spolehnout na svého parťáka, že i sám vyveze puk, rozehraje. To mi vyhovuje. Ale musím Gazdiče vyzdvihnout, má skvělou střelu a strašně nám pomohl,“ pochvaloval si zase Pyrochta.

Oba se ukázali v klíčových momentech. Prosadili se v úvodní třetině, kdy Češi jasně určovali ráz zápasu. Převahu navíc přetavili v důležité góly.

Skóre otevřel Gazda. Na první pohled jednoduchým gólem, kdy načapal obránce při křižné přihrávce. Sám to ale viděl trochu jinak. „Ono to vypadá jako pěkný námaz, ale shodou okolností to zrovna dával pravák z pravé strany, takže vím, že tahle situace není úplně jednoduchá. Když je ve středním pásmu moc hráčů, blbě se to čte, tak jsem této zkušenosti využil a věděl jsem, že mi puk přistane na hokejce,“ přiblížil.

Troufalou přihrávku vysílal mladý Victor Söderström, hráč se zkušenostmi z NHL. Gazda si na něj počíhal a mohl slavit. Přesně za tři minuty se radoval i jeho kolega z první obranné dvojice Pyrochta.

A to dost evidentně a hlasitě. Trefil se totiž v reprezentaci vůbec poprvé, dočkal se až ve svém 35. zápase v národním týmu. „Myslím, že to šlo vidět, obrovská euforie, čekal jsem na to dlouho. Jsem moc rád, že si to můžu odškrtnout, už jsem nad tím často přemýšlel, trošku noční můry,“ přiznal Pyrochta.

Filip Pyrochta se raduje z gólu v utkání se Švédskem.

Spolupráce dvou střelců se ukázala později v zápase, konkrétně ke konci druhé třetiny, kdy Švédové mohli duel zdramatizovat. Nešlo o bůhvíjak oslnivou kombinaci, ze které by divákům padaly brady.

Pyrochta nahrál podél modré čáry a Gazda tvrdou ranou zvýšil na 4:1. „Líp jsem to dostat nemohl, má na tom kus práce, jako celá lajna. Já osobně se střelu snažím využívat, pořád se ji snažím pilovat, různě si měnit úhly. Za góly jsem samozřejmě rád,“ hlásil spokojeně Gazda.

„My neřešíme, kdo dává góly. Ale musím říct, že máme kvalitní beky, kteří umí i z těžkých pozic dostat puk na branku. Hlavně Gazda je v tom výborný,“ chválil zadáka trenér Rulík.

Filip Pyrochta (vpravo) se raduje z premiérového gólu za národní tým, spolu s ním slaví Matyáš Kantner.

I na mistrovství se mohl na pravidelné příspěvky beků spolehnout, byť se nejednalo o zrovna vysoké cifry. V Praze rozhodovala hlavně týmovost, precizní práce v detailech, kompaktní hra směrem dozadu i dopředu.

Nejčastěji se zapisoval do statistik David Špaček, pětkrát asistoval. Čtyři body zaznamenali na zlatém turnaji Jakub Krejčík s Tomášem Kundrátkem.

Gazda proti Švédsku potvrdil své ofenzivní choutky, koneckonců i proto si ho z Komety vytáhl finský Ilves. Severskou štaci začal výborně, ve 21 soutěžních utkáních zapsal už patnáct bodů.

V prvním duelu Karjaly dvakrát skóroval, málem tak napodobil dva extraligové počiny, kdy nasázel Spartě a Pardubicím hattrick. Takové myšlenky ale neměl.

„Ježiš to ne, pořád je to nároďák, jsem tady více méně nováček,“ opáčil.