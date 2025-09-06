Mrtka o reprezentaci i Kanadě: Už nás zase berou za velkou hokejovou zemi

Petr Bílek
  7:30
Na ledě vyčnívá postavou i výkony. Radim Mrtka, česká jednička letošního draftu do NHL, se před mistrovstvím světa juniorů profiluje jako tahoun reprezentace. „Máme skvělé ročníky. Pracovat takhle dál, úspěchy budou přibývat,“ věří obránce, kterého si do nejlepší ligy světa vybrali Buffalo Sabres jako devátého v pořadí.
Nejvýše draftovaný český hokejista z roku 2025 Radim Mrtka odehrál zápas proti...

Nejvýše draftovaný český hokejista z roku 2025 Radim Mrtka odehrál zápas proti Slovensku.

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Radim...
Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Radim...
Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...
Chomutov, 9. 8. 2025. Charitativní Utkání Ondřeje Buchtely. Radim Mrtka při...
Mrtka startoval na nedávném Turnaji pěti zemí, který česká dvacítka v Chomutově ovládla. A osmnáctiletý talent posbíral 8 kanadských bodů, dělil se o druhé místo v týmové produktivitě. „Snažili jsme se nabrat co nejvíc dojmů, před mistrovstvím světa pro nás z Ameriky už nebude moc času,“ uvědomuje si bez tří centimetrů dvoumetrový habán.

Laťka juniorské reprezentace je vysoko, dva bronzy v řadě, před nimi stříbro a čtvrté místo vrátily kredit českému mládežnickému hokeji. A nynější ročníky nechtějí zůstat pozadu.

„Každá reprezentace navazuje na mladší kategorie, chceme hrát podobně. Není to tedy extra něco nového, jen systém musíme dostat do hlavy a dělat to častěji,“ nebojí se rodák z Havlíčkova Brodu.

Neuvažoval, že by se soustředil jen na klubovou scénu, aby si v zámoří vybudoval jméno. „Já bych nikdy reprezentaci neodmítl. Myslím si, že každý kluk chce nosit národní dres, každý chce hrát za svoji zemi. Něco jiného je, co vám k tomu řeknou v klubu,“ chápe, že se můžou objevit i omluvenky. „Když odjedete, někdy vám pak nevyjdou vstříc. Podle mě hráči odmítají spíš kvůli klubu.“

V případě Mrtky jdou koučové národního týmu v čele s Patrikem Augustou naproti tomu, aby se nic podobného nestalo. „Trenéři navázali kontakty s Buffalem. Splnili jim, co po nich chtěli. Doufají tím, že vztahy budou dobré a oni mě pak pustí na šampionát,“ osvětlil bývalý hráč Třince.

Utkání českých juniorů v Chomutově proti Slovensku odehrál i Radim Mrtka.

Chystá se na svou druhou sezonu v zámoří. V první stihl za Seattle Thunderbirds ve WHL nasbírat ve 43 zápasech základní části 35 bodů, z nichž 32 bylo za asistence. V play off přidal další tři gólové přihrávky.

„V Americe je hokej fyzičtější kvůli tomu, jak je úzké kluziště. A hra se rychle otáčí. Ovšem stejně to směřuje k jednomu stylu hokeje,“ míní Mrtka, že hokej jde cestou unifikace.

Juniorský šampionát hostí na přelomu roku USA, český tým už ve skupině narazí na Kanadu. „Když jsem se bavil s kluky z Kanady, byli vždycky naštvaní, když s námi vypadli. Myslím, že nás už zase berou za jednu z velkých hokejových zemí. Je fajn to slyšet,“ potěšilo Mrtku. „Bylo by hezké Kanadu zase porazit. Zvlášť na dvacítkách, které jsou v zámoří hodně sledované. Pro ně je to velká událost.“

Třeba se účastník světových šampionátů sedmnáctek i osmnáctek probije do kádru Buffala. Minimálně by se rád usídlil na farmě. „Ale teď nad tím nepřemýšlím, řeším den po dni,“ nepředbíhá. Každopádně chce být vůdcem české juniorky. „Snažím se být lídrem svým přístupem. Nejsem řečník v kabině, že bych kluky seřval.“

Možná ani nebude potřeba na šampionátu moc řvát.

