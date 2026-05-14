Tomajko se od hokejové osmnáctky posouvá ke dvacítce, nahradí ho Nedvěd

Podle původních plánů měl juniorský národní tým vést Zdeněk Moták, který se ale po oznámeném odchodu Radima Rulíka ze střídačky seniorské reprezentace posunul k áčku.
Hokejový svaz zároveň s předstihem oznámil, že Nedvěd se po roce u týmu do 18 let posune ke dvacítce.
„Chceme, aby na sebe jednotlivé reprezentační výběry dobře navazovaly a aby mezi sebou realizační týmy jednotlivých kategorií úzce spolupracovaly,“ uvedl prezident ČSLH Alois Hadamczik.
Juniory společně s Tomajkem povedou asistenti Zdeněk Kutlák a Jakub Venc, osmnáctku s Nedvědem asistent Patrik Martinec. Hlavním trenérem týmu do 17 let bude Tomáš Andrys, šestnáctku povede Marek Melenovský.