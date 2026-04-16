Národní tým pozná nové trenéry. Hlavním koučem Moták, Gross bude asistentem

Právě Moták s Grossem byli velkými favority na místo po Radimu Rulíkovi, jenž po mistrovství světa jako trenér národního týmu skončí a přesune se k extraligovému Kladnu.
Řešilo se, v jaké formě tandem reprezentaci převezme. Nakonec Výkonný výbor odsouhlasil, že se Moták stane hlavním koučem, Gross mu bude asistovat.
Výbor jednal od půl desáté ráno, ke shodě mělo dojít po obědě. Při příchodu do kanceláří svazu jeho prezident Alois Hadamczik pro iDNES.cz říkal: „O náladě nemůžu moc mluvit, ale panuje dobrá. A jestli čekám hladké schválení? Na to se nedá odpovědět, budeme o tom mluvit a uvidíme.“
Svaz volí nástupce Rulíka. Co říkají členové výkonného výboru na Motáka s Grossem?
Už krátce po desáté ráno už ale svaz informoval o oficiální tiskové konferenci, právě na ní by v 18 hodin měl nové trenéry potvrdit.
Připravujeme podrobnosti...