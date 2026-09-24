Nová hala v Brně přivítá v květnu národní tým. Reprezentace se představí i v Plzni

V listopadu se utká v pražské O2 areně se Švédskem a v prosinci v Plzni s Finskem. Generální sekretář hokejového svazu Jan Černý to řekl webu sport.cz.
Česko bude hostit turnaj Euro Hockey Tour od 6. do 9. května a pro všechny týmy bude generálkou na mistrovství světa, které v Německu začne v pátek 14. května. Brněnská aréna s kapacitou 12 714 diváků se nyní dokončuje, Kometa v ní má hrát první extraligový zápas 10. ledna proti Spartě.
Už v polovině září hokejový svaz oznámil, že se reprezentace představí ve čtvrtek 5. listopadu v pražské O2 areně proti Švédsku. Pro nový realizační tým v čele s hlavním trenérem Zdeňkem Motákem se bude jednat o premiéru. Zápas bude součástí Nocco Hockey Games.
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Černý ve čtvrtek potvrdil, že o měsíc později budou Češi hrát v Plzni proti Finsku v rámci Švýcarských her. „Finové nám nabídli pořadatelství, že to u nás mají rádi díky atmosféře. A tak mohu říct, že to další prosincové utkání proběhne v Plzni, což bylo přání i jednoho z našich sponzorů,“ uvedl Černý. Utkání se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince.