Proti Rusku odmítají na MS hrát i Norové. Bojí se o bezpečnost, co jiné duely?

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  12:54
Norští hokejisté slaví bronzové medaile na mistrovství světa.

Norští hokejisté slaví bronzové medaile na mistrovství světa. | foto: Reuters

Kapitán norských hokejistů Andreas Martinsen slaví bronz z mistroství světa.
Norský útočník Noah Steen a Eskild Bakke Olsen slaví vítězný gól v prodloužení.
Max Krogdahl z Norska se raduje ze zisku bronzové medaile na mistrovství světa.
Norští hokejisté slaví bronzové medaile na mistrovství světa.
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S jasným rozhodnutím napodobili finské hokejisty. Norové v úterním prohlášení uvedli, že by odmítli na příštím mistrovství světa nastoupit proti Rusům. Zbylá utkání by odehráli dle platného harmonogramu.

„Norsko nebude hrát proti Rusku na mistrovství světa v roce 2027, a to s ohledem na současnou situaci a dosavadní informace. Ostatní skupinové zápasy budou odehrány podle plánu,“ stojí v prohlášení.

Rusové se po pátečním verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) mají s okamžitou platností vrátit do mezinárodních soutěží, což vyvolalo množství reakcí z ostatních zemí.

Seveřané už o svém aktuálním postoji informovali Radu Mezinárodní hokejové federace (IIHF).

„Naše stanovisko, že Rusko má být vyloučeno ze všech mezinárodních turnajů, dokud bude trvat válka na Ukrajině, zůstává nezměněno,“ potvrzují Norové.

Rozhodnutí učinili s ohledem na bezpečnost hráčů, realizačního týmu a jejich rodin.

„Domníváme se, že zápas proti Rusku by za současných okolností mohl vystavit naše hokejisty a náš štáb bezpečnostním rizikům. Naším hlavním zájmem je duševní zdraví, blaho a osobní bezpečnost našich hráčů,“ uvádí dále norské stanovisko.

Měli by čeští hokejisté bojkotovat MS v případě, že se ho zúčastní ruská reprezentace?

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Norové jsou pro květnový světový šampionát v Německu nalosováni do skupiny B v Düsseldorfu, kde se mají utkat s Českem, Spojenými státy, Kanadou, Slovenskem, Dánskem, Kazachstánem a Maďarskem.

V příštím roce budou obhajovat historický bronz, na který dosáhli letos ve Švýcarsku, když v souboji o třetí místo udolali 3:2 v prodloužení Kanadu.

S postojem nyní napodobují Finy, kteří v pondělí přišli s informací, že dávají dohromady skupinu zemí, jež se nebojí bojkotu.

S Ruskem hrát nebudeme! Finsko dává dohromady země, které se nebojí bojkotu

„Jestli se Norsko, Finsko a Švédsko postaví zajedno a řeknou, že to tak nemůže být, Česko nemůže být výjimkou. Když nepojedou tyto evropské země, jsem přesvědčen o tom, že by výkonný výbor měl udělat stejné rozhodnutí,“ uvedl už dříve prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.

Finové a Norové se vyjádřili jasně, lze proto očekávat jejich spojení. Jaké další země se do vznikajícího bloku zapojí?

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