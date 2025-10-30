Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Vojtěch Tůma
Jakub Hromada
,
  9:00
Olympijské úvahy mu zaměstnávají hlavu už teď. Nad finální nominací prý denně usilovně dumá, skládá si různé varianty. „Dal jsem si dohromady přibližnou kostru,“ přiznal Radim Rulík. Nepřekvapí, že do Milána plánuje vzít i hokejisty z Evropy. A nemusí jich být úplně málo.
Radim Rulík na nominační tiskové konferenci před světovým šampionátem.

Radim Rulík na nominační tiskové konferenci před světovým šampionátem. | foto: ČTK

Vyhlášení výsledků ankety Zlatá hokejka 2025. Kouč českých hokejistů Radim...
Reprezentační trenér Radim Rulík sleduje kostku nad ledem.
Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.
Trenér Radim Rulík udílí pokyny před zápasem s Finskem.
40 fotografií

Netřeba si cokoliv nalhávat: reprezentační kouč nemá na vybranou. Pryč jsou časy, kdy se v zámoří proháněly desítky krajanů v důležitých rolích.

V aktuálním ročníku se jich představilo jen dvacet, hned sedm z nich s maskou na obličeji. Situace se změnila. Zásadně, navíc se pořád zhoršuje.

České strádání pokračuje. Hokejistů v NHL ubývá, juniorům se nedaří. A může být hůř

Proto se nelze divit slovům, která na nominační tiskové konferenci k prvnímu turnaji nové reprezentační sezony použil generální manažer Jiří Šlégr: „NHL nám jako národu přestala věřit, na olympiádě budeme za outsidery. A zcela logicky.“

Výmluva? Alibi? Spíš popis nepříliš veselé reality. „Proti sobě budeme mít nabité soupeře, ale pozor, to neznamená, že nemůžeme mít velké ambice. Také my zvládneme dát dohromady velmi slušný tým,“ doplnil zlatý medailista z Nagana.

Pastrňák, Nečas, Hertl, Zacha, Hronek, Dostál... Ti všichni se už mezi špičkou naplno etablovali. Drží s ní krok, někteří i vyčnívají.

David Pastrňák z Boston Bruins slaví trefu proti New York Islanders.

Martin Nečas z Colorado Avalanche se raduje z gólu v utkání s New Jersey Devils.

„Takové hráče automaticky bereme! Ale pak tam máme kluky, kteří nastupují na deset minut za zápas. A je otázka, jestli ukázat na ně, nebo dát šanci těm z Evropy,“ naťukl rodící se dilema Rulík.

Brankáři působící mimo NHL musí dát olympijským nadějím sbohem. Nepřekvapivě, na klíčovém postu český hokej nedostatkem netrpí. Vejmelku, Vladaře nebo Dobeše navíc start základní části zastihl ve výborné formě. „Tady nás čeká složité rozhodování. Samozřejmě v dobrém slova smyslu,“ usmíval se Šlégr.

Beci a útočníci z Evropy se nacházejí v úplně odlišné pozici. Směrem k nim se vysílá jasný vzkaz: Pojďte se ukázat!

Možnost přesvědčit dostanou příští týden ve Finsku a krátce před Vánoci ve Švýcarsku. Kolik z nich si může letenku směr Itálie vysloužit? Šest? Sedm? Nebo snad ještě víc?

Není prostor zkoušet, vysvětloval Rulík nominaci. Má Dobeš šanci na olympiádu?

„Tíží nás především situace v obraně,“ shodují se dva nejvyšší muži národního týmu.

Z defenzivních řad mají účast jistou snad jen Hronek a Gudas, mladíci Jiříček a Špaček stále v zámoří naplno neprorazili. Prvně jmenovaný pendluje mezi NHL a AHL, vyhlídky jeho parťáka i konkurenta z Minnesoty na posun z farmy jsou mizivé.

Ani to je ale z bitvy o místo ve finální nominaci nevyřazuje, mohou do ní proklouznout. Jen je se dvěma výše zmíněnými spojuje jedna klíčová vlastnost. Všichni drží hokejku napravo. A Rulík si zakládá na spolupráci beků levák-pravák.

Nebo že by snad z nastaveného systému nuceně uhnul?

David Jiříček (55) z Minnesota Wild pod tlakem Cola Koepkeho (45) z Winnipeg Jets

„To si všechno řekneme s Markem Židlickým (trenérem obránců), teď je ještě předčasné o tom mluvit,“ prohodil.

Pokud se ke změně neodhodlá, oprávněný zálusk si mohou dělat leváci z Evropy. Možná proto se jich do Finska podívá hned sedm. Trenér chce vidět v akci Hájka, Kempného, Pyrochtu, Šimka, Ščotku, Kučeříka i Cibulku.

Všechny dobře zná, v minulosti si je ozkoušel, některé i na světovém šampionátu. Tuší, co od nich očekávat.

Rulík nominoval na první akci sezony známé tváře. Překvapením debutant Čajan

To samé platí i pro prověřené útočníky Kubalíka, Fleka, Beránka, Červenku, Kašeho, Sedláka či Stránského, aktuálně nejproduktivnějšího hráče i nejlepšího střelce švýcarské ligy.

„I pro mě jde o těžké srovnávání, ale pořád tvrdím, že špičkový hráč z Evropy je na tom lépe než ten, co působí na farmě,“ poznamenal Rulík.

Sešup mimo NHL potkal i dvě jména, o nichž byl reprezentační kouč přesvědčený, že se mezi elitou udrží: Blümela z Bostonu a Kämpfa z Toronta, na jehož přílet národní tým na květnovém mistrovství čekal až do čtvrtfinále i přes to, že v kanadském celku vypadl ze sestavy.

Čajan jako ve snu: první nula v extralize, reprezentace a gratulace od Orcta

„Na rovinu říkám, že jsem to nečekal. Moc to nechápu, ale respektuji rozhodnutí klubů. Matějovi jsem věřil, ale nedostal pořádnou šanci. Budeme ho sledovat, stejně tak i Davida, u kterého se situace, bohužel, vyvrbila stejně,“ uvedl Rulík.

I když si představu o olympijské soupisce vytvořil, vše se může rychle změnit. Vinou zranění, formy a dalších faktorů. Boj o místo se teprve rozjíždí.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Zlín vs. Pardubice BHokej - 17. kolo - 30. 10. 2025:Zlín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:30
  • 1.57
  • 4.71
  • 4.41
Carolina vs. NY IslandersHokej - - 31. 10. 2025:Carolina vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
31. 10. 00:00
  • 1.75
  • 4.30
  • 3.87
Philadelphia vs. NashvilleHokej - - 31. 10. 2025:Philadelphia vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
31. 10. 00:00
  • 2.14
  • 3.87
  • 2.98
Tampa vs. DallasHokej - - 31. 10. 2025:Tampa vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
31. 10. 00:00
  • 2.06
  • 4.05
  • 3.04
Ottawa vs. CalgaryHokej - - 31. 10. 2025:Ottawa vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
31. 10. 00:00
  • 2.00
  • 4.06
  • 3.17
Boston vs. BuffaloHokej - - 31. 10. 2025:Boston vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
31. 10. 00:00
  • 2.51
  • 3.99
  • 2.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Třinec přehrál Budějovice a upevnil vedení, zvítězil i Litvínov. Kladno zvládlo nájezdy

Hokejová extraliga nezastavila ani na svátek, hrálo se na šesti stadionech. Třinec upevnil vedení, když porazil České Budějovice 6:3, zvítězil i poslední Litvínov. Přestřelku v Karlových Varech...

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Olympijské úvahy mu zaměstnávají hlavu už teď. Nad finální nominací prý denně usilovně dumá, skládá si různé varianty. „Dal jsem si dohromady přibližnou kostru,“ přiznal Radim Rulík. Nepřekvapí, že...

30. října 2025

Proti Spartě tentokrát bez šance. V útoku jsme slabší, povzdechl si kouč Vítkovic

Před týdnem v Praze dokázali dotáhnout proti Spartě z 0:4 na 4:4 a vybojovat aspoň bod po prohře 4:5 v prodloužení. Ve středeční dohrávce 19. kola extraligy vítkovičtí hokejisté doma stejnému soupeři...

30. října 2025  7:35

Columbus nasázel šest branek Torontu, čtyři body brali Coyle s Olivierem

Ve středu měla NHL napilno, čtvrteční program naopak nabídl jen jediné utkání. Se druhým startem ve dvou dnech se lépe vypořádal Columbus, když na domácím ledě rozstřílel Toronto 6:3. Čtyři asistence...

30. října 2025  5:35,  aktualizováno  6:12

První Češi v NHL: Kluk ze vsi neměl vlastní brusle. Pak Pouzara velebil i Gretzky

Premium

A teď čerstvá zpráva z týmu Oilers: První útok znovu nastoupí ve složení Kurri, Gretzky, Pouzar... Cože? Proč zase cpou k Waynovi toho veterána z Československa? Tah kouče Glena Sathera řada...

30. října 2025

Jihlava na novém stadionu opět padla, Slavia prodlužuje vítěznou sérii

Hokejisté Jihlavy ani ve třetím domácím utkání v nové hale nedokázali v první lize zvítězit, byť tentokrát získali v duelu s Litoměřicemi alespoň bod za porážku 1:2 v prodloužení. Stadion tak i druhý...

29. října 2025  22:12

Vítkovice - Sparta 1:4 hosté stoupají tabulkou. Výhru řídil dvěma góly Shore

Druhou výhru v řadě zapsali hokejisté pražské Sparty. V dohrávce 19. kola bez větších potíží dobyli led Vítkovic. V Ostravě Pražané triumfovali 4:1, dva góly zařídil kanadský útočník Devin Shore....

29. října 2025  17:20,  aktualizováno  20:35

Kurovský zaplatí za urážky sudích, komise strhla z platu i filmujícímu Křepelkovi

Útočník Daniel Kurovský z Třince dostal od disciplinární komise hokejové extraligy pokutu ve výši 10 000 korun za slovní napadání rozhodčích v prodloužení utkání 18. kola v Plzni. O deset procent...

29. října 2025  19:26

Není prostor zkoušet, vysvětloval Rulík nominaci. Má Dobeš šanci na olympiádu?

Když po tiskové konferenci, na níž představil tým pro nadcházející turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, předstoupil před novináře, bylo jasné, že se oproti zažitým pořádkům tentokrát pověnuje dvěma...

29. října 2025  15:50

Čajan jako ve snu: první nula v extralize, reprezentace a gratulace od Orcta

Možná je čas se štípnout. Úterý – první extraligová nula kariéry. Středa – první pozvánka do národního týmu. Litvínov se v extralize souží, jeho brankář Pavel Čajan září. Ze zámoří se vracel, aby ho...

29. října 2025  15:01

Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den

To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...

29. října 2025,  aktualizováno  12:05

Spartu chce každý zesměšnit. Kapitáni Haraslín a Chlapík vyprávějí o životě lídrů

Premium

Do vyhřátého skyboxu těsně za střídačkami na Letné si nechají donést kávu, malé espresso a trochu větší macchiato. Ještě než se v černých koženkových křesílkách pustí do řeči, převléknou se do...

29. října 2025

Rulík nominoval na první akci sezony známé tváře. Překvapením debutant Čajan

Čeští hokejisté zahajují novou sezonu, která kromě mistrovství světa nabízí vrchol v podobě únorových olympijských her. Trenér Radim Rulík pro Euro Hockey Tour ve Finsku nominoval vyzkoušené tváře,...

29. října 2025  10:55,  aktualizováno  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.