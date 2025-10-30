Netřeba si cokoliv nalhávat: reprezentační kouč nemá na vybranou. Pryč jsou časy, kdy se v zámoří proháněly desítky krajanů v důležitých rolích.
V aktuálním ročníku se jich představilo jen dvacet, hned sedm z nich s maskou na obličeji. Situace se změnila. Zásadně, navíc se pořád zhoršuje.
České strádání pokračuje. Hokejistů v NHL ubývá, juniorům se nedaří. A může být hůř
Proto se nelze divit slovům, která na nominační tiskové konferenci k prvnímu turnaji nové reprezentační sezony použil generální manažer Jiří Šlégr: „NHL nám jako národu přestala věřit, na olympiádě budeme za outsidery. A zcela logicky.“
Výmluva? Alibi? Spíš popis nepříliš veselé reality. „Proti sobě budeme mít nabité soupeře, ale pozor, to neznamená, že nemůžeme mít velké ambice. Také my zvládneme dát dohromady velmi slušný tým,“ doplnil zlatý medailista z Nagana.
Pastrňák, Nečas, Hertl, Zacha, Hronek, Dostál... Ti všichni se už mezi špičkou naplno etablovali. Drží s ní krok, někteří i vyčnívají.
„Takové hráče automaticky bereme! Ale pak tam máme kluky, kteří nastupují na deset minut za zápas. A je otázka, jestli ukázat na ně, nebo dát šanci těm z Evropy,“ naťukl rodící se dilema Rulík.
Brankáři působící mimo NHL musí dát olympijským nadějím sbohem. Nepřekvapivě, na klíčovém postu český hokej nedostatkem netrpí. Vejmelku, Vladaře nebo Dobeše navíc start základní části zastihl ve výborné formě. „Tady nás čeká složité rozhodování. Samozřejmě v dobrém slova smyslu,“ usmíval se Šlégr.
Beci a útočníci z Evropy se nacházejí v úplně odlišné pozici. Směrem k nim se vysílá jasný vzkaz: Pojďte se ukázat!
Možnost přesvědčit dostanou příští týden ve Finsku a krátce před Vánoci ve Švýcarsku. Kolik z nich si může letenku směr Itálie vysloužit? Šest? Sedm? Nebo snad ještě víc?
Není prostor zkoušet, vysvětloval Rulík nominaci. Má Dobeš šanci na olympiádu?
„Tíží nás především situace v obraně,“ shodují se dva nejvyšší muži národního týmu.
Z defenzivních řad mají účast jistou snad jen Hronek a Gudas, mladíci Jiříček a Špaček stále v zámoří naplno neprorazili. Prvně jmenovaný pendluje mezi NHL a AHL, vyhlídky jeho parťáka i konkurenta z Minnesoty na posun z farmy jsou mizivé.
Ani to je ale z bitvy o místo ve finální nominaci nevyřazuje, mohou do ní proklouznout. Jen je se dvěma výše zmíněnými spojuje jedna klíčová vlastnost. Všichni drží hokejku napravo. A Rulík si zakládá na spolupráci beků levák-pravák.
Nebo že by snad z nastaveného systému nuceně uhnul?
„To si všechno řekneme s Markem Židlickým (trenérem obránců), teď je ještě předčasné o tom mluvit,“ prohodil.
Pokud se ke změně neodhodlá, oprávněný zálusk si mohou dělat leváci z Evropy. Možná proto se jich do Finska podívá hned sedm. Trenér chce vidět v akci Hájka, Kempného, Pyrochtu, Šimka, Ščotku, Kučeříka i Cibulku.
Všechny dobře zná, v minulosti si je ozkoušel, některé i na světovém šampionátu. Tuší, co od nich očekávat.
Rulík nominoval na první akci sezony známé tváře. Překvapením debutant Čajan
To samé platí i pro prověřené útočníky Kubalíka, Fleka, Beránka, Červenku, Kašeho, Sedláka či Stránského, aktuálně nejproduktivnějšího hráče i nejlepšího střelce švýcarské ligy.
„I pro mě jde o těžké srovnávání, ale pořád tvrdím, že špičkový hráč z Evropy je na tom lépe než ten, co působí na farmě,“ poznamenal Rulík.
Sešup mimo NHL potkal i dvě jména, o nichž byl reprezentační kouč přesvědčený, že se mezi elitou udrží: Blümela z Bostonu a Kämpfa z Toronta, na jehož přílet národní tým na květnovém mistrovství čekal až do čtvrtfinále i přes to, že v kanadském celku vypadl ze sestavy.
Čajan jako ve snu: první nula v extralize, reprezentace a gratulace od Orcta
„Na rovinu říkám, že jsem to nečekal. Moc to nechápu, ale respektuji rozhodnutí klubů. Matějovi jsem věřil, ale nedostal pořádnou šanci. Budeme ho sledovat, stejně tak i Davida, u kterého se situace, bohužel, vyvrbila stejně,“ uvedl Rulík.
I když si představu o olympijské soupisce vytvořil, vše se může rychle změnit. Vinou zranění, formy a dalších faktorů. Boj o místo se teprve rozjíždí.