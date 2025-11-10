Rulíkova sázka na útočníky z Evropy? První akce neklapla, ale rozhodovat bude důvěra

Robert Rampa
  7:27
A nekonečné debaty mohou začít. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík poodhalil před první mezinárodní akcí, jak uvažuje nad složením kabiny pro únorový turnaj na olympijských hrách v Itálii, kterých se poprvé od roku 2014 zúčastní ti nejlepší hráči planety.
Zadumaný trenér Radim Rulík na české střídačce

Zadumaný trenér Radim Rulík na české střídačce | foto: AP

Český obránce Libor Hájek dostupuje švýcarského útočníka Tylera Moye (95).
Český útočník Ondřej Beránek zblízka ohrožuje švýcarského brankáře Reta Berru.
Čeští hokejisté oslavují gól obránce Mariana Adámka (vlevo na ledě).
Český útočník Matyáš Kantner se tlačí před švýcarského brankáře Reta Berru,...
32 fotografií

Přijedou hvězdy z NHL. Česku ještě pár velkých osobností za mořem zůstává, ale od turnaje v Soči se situace výrazně změnila k horšímu. Čeští hokejisté – neplatí to o brankářích – ubyli a až na pár výjimek ustoupili z elitních formací, takže Rulík musí přemýšlet, koho upřednostní.

„Pokud budeme mít top útočníka v nejlepší formě v Evropě, má obrovskou šanci se do výběru dostat. Pro mě je přínosnější než hráč NHL, který neboduje, je na osmi minutách, má malé vytížení a nehraje přesilovku ani oslabení,“ prohlásil Rulík pro ČT sport.

Řeč se konkrétně vedla o Matěji Stránském, jenž aktuálně vede s 28 body individuální tabulku švýcarské soutěže.

Válec z Davosu. Stránský navazuje na legendu a věří: Mám naději na olympiádu

Jak Rulíkovo uvažování podpořily výkony na právě skončeném turnaji Euro Hockey Tour?

Češi padli nejdřív se Švédskem 1:3 (trefil se Jakub Lauko), pak s Finskem 2:4 (prosadili se Dominik Kubalík a Radim Zohorna) a až v neděli si spravili chuť proti Švýcarům 4:0 (dva góly Filip Chlapík, jeden Marian Adámek a z přesilovky Stránský).

Ne, jeden celkově nepovedený turnaj nerozhoduje o jednotlivých nominacích na olympiádu. Stránskému hraje do not Rulíkova důvěra.

Vybudovali si ji v posledních letech, slavili spolu zlato v Praze 2024, Stránský umí zaskočit na přesilové hře, umí bránit, má svaly a nikdy na něm neuvidíte úšklebek.

Vzor oddaného hokejisty.

Matěj Stránský hovoří s novináři na srazu hokejové reprezentace.

Olympijský turnaj však definuje spíš cynismus než romantické představy.

V plné síle přiletí výběry Kanady a Spojených států a jen si vybavte nedávný Turnaj čtyř zemí, kde zámořské celky předčily jinak kvalitní týmy Finska a Švédska.

A kdyby mělo Česko takové hráče jako Seveřané, dalo by se psát o krásných časech.

Těch hráčů, kteří v NHL nastupují ve čtvrtých útocích na pár minut na zápas, bude i na Rulíkův vkus až příliš.

Adam Klapka v Calgary, David Tomášek v Edmontonu, Radek Faksa v Dallasu, se dvanácti minutami a dvěma zapsanými body nebude spokojený ani Ondřej Palát v New Jersey, nemluvě o Davidu Kämpfovi, který skončil v nižší AHL a jeho budoucnost v Torontu zřejmě neexistuje.

Rulíkův rébus: Vlevo prázdno, kdo se nezalekne hvězd? Koreis by hleděl i do AHL

Vynechá Rulík většinu těchto hráčů ve prospěch Stránského a dalších, o kterých se dá říct, že se jim letos v evropských soutěžích daří?

Takový Klapka už letos na mistrovství světa poznal z role zdravého náhradníka, že získat si Rulíkovu přízeň bývá těžká šichta, ačkoliv za Flames odehrál 31 zápasů a získal 10 bodů. V nové sezoně má dvoumetrový bourák bilanci 15 zápasů a 4 body.

Samotná účast v NHL asi nemá být automatickou pozvánkou na mezinárodní turnaje, ale z nějakého důvodu manažeři slavných klubů ty hráče podepsali.

A podívejte na Tomáška, který v minulé sezoně ovládl bodování švédské soutěže, ale v Edmontonu se prosazuje jen malinko.

Matthew Robertson z New York Rangers a David Tomášek z Edmonton Oilers v souboji.

Adam Klapka z Calgary Flames oslavuje svou trefu.

Rulíka čeká svízelné rozhodování. Klapka hraje čtvrtou sezonu za mořem, zvykl si na agresivní a tvrdý styl hokeje. Protihráče bude znát osobně a role ve čtvrtém útoku mu bude blízká a přirozená.

Za Stránským stojí výtečná forma, familiérnost s českým systémem a snad by se svou střelou obstál i ve druhé přesilovkové formaci.

Koho byste nominovali vy? Klapku, nebo Stránského?

V lecčems měl trenér Alois Hadamczik v Soči 2014 lehčí práci. Na turnaj nominoval z dvaadvaceti hráčů do pole šestnáct z NHL. I tak se nevyhnul kontroverzním rozhodnutím.

Dovolil si vynechat rozjetého Jiřího Hudlera, extraligového beka Michala Barinku upřednostnil před Janem Hejdou a Romanem Polákem, kteří zažívali dobrou sezonu v NHL.

Rulíkovi teď v Severní Americe hraje v poli čtrnáct hráčů celkem. A podle dosavadních náznaků některé do Milána nevezme.

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Brněnští hokejisté zasahují před brankou Aleše Stezky.

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

Vladaře vyhnalo Toronto z branky. Boston udolal Carolinu, Nečas pálil za Colorado

Gólman Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání proti Torontu.

Boston díky gólům ze třetí třetiny urval v NHL těsný triumf 2:1 nad hokejisty Caroliny, zvítězil tak už potřetí za sebou. Hvězdný David Pastrňák tentokrát nebodoval, centr Pavel Zacha asistoval u...

Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

Sparťanský obránce Aaron Irving se raduje z gólu proti Třinci.

Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde...

Nečas s Hronkem bodovali ve vzájemném duelu, Dostál má další výhru

Aktualizujeme
Pohledy Quinna Hughese i Martina Nečase směřují za kotoučem.

Nedělní program NHL otevřely dvě venkovní výhry v předehrávaném čase. Chicago dobylo 5:1 Detroit a Los Angeles bylo o gól lepší, než domácí Pittsburgh. Češi se prosadili až v nočních duelech. Martin...

9. listopadu 2025  22:53,  aktualizováno  10. 11. 7:32

Sparta – Liberec 4:3P. Napínavá předehrávka, v prodloužení rozhodl Shore

Hráči Sparty se radují z vítězného gólu v prodloužení.

Ani v reprezentační přestávce extraliga nespala. V předehrávce 35. kola porazila Sparta hokejisty Liberce těsně 4:3 v prodloužení. V nastaveném čase pohlednou individuální akcí rozhodl kanadský...

9. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  21:26

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025,  aktualizováno  9. 11. 19:16

Triumf bez zaváhání. Švédové si na první akci Euro Hockey Tour poradili i s Finskem

Švédští hokejisté s trofejí pro vítěze Finských her.

Švédští hokejisté zvítězili na Finských hrách v Tampere nad domácí reprezentací 4:2 a ovládli turnaj bez ztráty bodu. Finové skončili třetí se stejným ziskem tří bodů jako druhé Česko a čtvrté...

9. listopadu 2025  19:07

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, jak hráli Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je za námi první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od od 6. do 9. listopadu předvedli na Finských hrách. V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy padli...

9. listopadu 2025  15:10,  aktualizováno  18:55

Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL

Kanadský brankář Malcolm Subban.

Hokejové Pardubice ohlásily novou posilu, do extraligy přichází kanadský brankář Malcolm Subban, který má za sebou 87 zápasů v NHL. Mladší bratr někdejšího hvězdného obránce P.K. Subbana naposledy...

9. listopadu 2025  17:25

Hlavně nebýt bez výhry! Češi v novém hávu zabrali. Dal bych i Spartu, žertoval Chlapík

Český útočník Filip Chlapík míří po vstřelené brance slavit ke střídačce.

„Asi nejlepší zápas turnaje.“ Z hodnocení nedělního výkonu českých hokejistů v podání tříbodového Filipa Chlapíka by šlo bez váhání vyškrtnout první slůvko. Národní tým do souboje se Švýcary vstoupil...

9. listopadu 2025  17:06

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  14:40

Pastrňák má 399. gól v NHL, Colorado smetlo Oilers. Zápas hrůzy pro Vejmelku

David Pastrňák slaví gól Bruins proti Torontu.

Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 2:1 po nájezdech nad Pittsburghem. Domácí Devils s Ondřejem Palátem v sestavě se tak průběžně dostali do čela Metropolitní divize, vedení...

8. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  9. 11. 8:53

Dojemné gesto. Legendě Pirátů se vrátil postupový prsten, který dala na charitu

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Když s Piráty na jaře 2012 vybojoval extraligu, dostal stejně jako celý tým zlatý, postupový prsten. Když klubového moderátora 11 let poté postihla mrtvice, věnoval zlatý šperk do aukce, aby...

9. listopadu 2025  6:50

Jako vyhrabané rolexky. Čajka se musí v hodinářském ráji s nákupy krotit

Premium
Petr Čajka z Bielu v zápase s Ambri Piottou

Od našeho spolupracovníka ve Švýcarsku Ze čtvrti Mett mu stačí dvacet minut svižné chůze podél říčky Schüss, která zásobuje místní jezero. Když se ohlédne směrem vpravo, v dáli spatří Tissot Arenu, domov hokejistů EHC Biel. Ještě pár...

9. listopadu 2025

