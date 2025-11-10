Rulíkova sázka na útočníky z Evropy? První akce neklapla, ale rozhodovat bude důvěra

Přijedou hvězdy z NHL. Česku ještě pár velkých osobností za mořem zůstává, ale od turnaje v Soči se situace výrazně změnila k horšímu. Čeští hokejisté – neplatí to o brankářích – ubyli a až na pár výjimek ustoupili z elitních formací, takže Rulík musí přemýšlet, koho upřednostní.
„Pokud budeme mít top útočníka v nejlepší formě v Evropě, má obrovskou šanci se do výběru dostat. Pro mě je přínosnější než hráč NHL, který neboduje, je na osmi minutách, má malé vytížení a nehraje přesilovku ani oslabení,“ prohlásil Rulík pro ČT sport.
Řeč se konkrétně vedla o Matěji Stránském, jenž aktuálně vede s 28 body individuální tabulku švýcarské soutěže.
Válec z Davosu. Stránský navazuje na legendu a věří: Mám naději na olympiádu
Jak Rulíkovo uvažování podpořily výkony na právě skončeném turnaji Euro Hockey Tour?
Češi padli nejdřív se Švédskem 1:3 (trefil se Jakub Lauko), pak s Finskem 2:4 (prosadili se Dominik Kubalík a Radim Zohorna) a až v neděli si spravili chuť proti Švýcarům 4:0 (dva góly Filip Chlapík, jeden Marian Adámek a z přesilovky Stránský).
Ne, jeden celkově nepovedený turnaj nerozhoduje o jednotlivých nominacích na olympiádu. Stránskému hraje do not Rulíkova důvěra.
Vybudovali si ji v posledních letech, slavili spolu zlato v Praze 2024, Stránský umí zaskočit na přesilové hře, umí bránit, má svaly a nikdy na něm neuvidíte úšklebek.
Vzor oddaného hokejisty.
Olympijský turnaj však definuje spíš cynismus než romantické představy.
V plné síle přiletí výběry Kanady a Spojených států a jen si vybavte nedávný Turnaj čtyř zemí, kde zámořské celky předčily jinak kvalitní týmy Finska a Švédska.
A kdyby mělo Česko takové hráče jako Seveřané, dalo by se psát o krásných časech.
Těch hráčů, kteří v NHL nastupují ve čtvrtých útocích na pár minut na zápas, bude i na Rulíkův vkus až příliš.
Adam Klapka v Calgary, David Tomášek v Edmontonu, Radek Faksa v Dallasu, se dvanácti minutami a dvěma zapsanými body nebude spokojený ani Ondřej Palát v New Jersey, nemluvě o Davidu Kämpfovi, který skončil v nižší AHL a jeho budoucnost v Torontu zřejmě neexistuje.
Rulíkův rébus: Vlevo prázdno, kdo se nezalekne hvězd? Koreis by hleděl i do AHL
Vynechá Rulík většinu těchto hráčů ve prospěch Stránského a dalších, o kterých se dá říct, že se jim letos v evropských soutěžích daří?
Takový Klapka už letos na mistrovství světa poznal z role zdravého náhradníka, že získat si Rulíkovu přízeň bývá těžká šichta, ačkoliv za Flames odehrál 31 zápasů a získal 10 bodů. V nové sezoně má dvoumetrový bourák bilanci 15 zápasů a 4 body.
Samotná účast v NHL asi nemá být automatickou pozvánkou na mezinárodní turnaje, ale z nějakého důvodu manažeři slavných klubů ty hráče podepsali.
A podívejte na Tomáška, který v minulé sezoně ovládl bodování švédské soutěže, ale v Edmontonu se prosazuje jen malinko.
Rulíka čeká svízelné rozhodování. Klapka hraje čtvrtou sezonu za mořem, zvykl si na agresivní a tvrdý styl hokeje. Protihráče bude znát osobně a role ve čtvrtém útoku mu bude blízká a přirozená.
Za Stránským stojí výtečná forma, familiérnost s českým systémem a snad by se svou střelou obstál i ve druhé přesilovkové formaci.
Koho byste nominovali vy? Klapku, nebo Stránského?
V lecčems měl trenér Alois Hadamczik v Soči 2014 lehčí práci. Na turnaj nominoval z dvaadvaceti hráčů do pole šestnáct z NHL. I tak se nevyhnul kontroverzním rozhodnutím.
Dovolil si vynechat rozjetého Jiřího Hudlera, extraligového beka Michala Barinku upřednostnil před Janem Hejdou a Romanem Polákem, kteří zažívali dobrou sezonu v NHL.
Rulíkovi teď v Severní Americe hraje v poli čtrnáct hráčů celkem. A podle dosavadních náznaků některé do Milána nevezme.