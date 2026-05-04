Barkov se vrací po zářijové operaci na led, Finové berou už na Švédské hry

  14:46
V nominaci hokejistů Finska na Švédské hry v Ängelholmu je i kapitán Floridy Aleksander Barkov, který dovedl Panthers v minulých dvou letech k zisku Stanley Cupu. Kouč Antti Pennanen bude mít v útoku nově k dispozici také jeho klubového spoluhráče z úspěšného kádru šampionů NHL Antona Lundella.

Finský centr Aleksander Barkov. | foto: AP

Dalšími posilami z NHL jsou brankář Justus Annunen z Nashvillu, beci Olli Määttä z Calgary, Urho Vaakanainen z New York Rangers a útočník Lenni Hämeenaho z New Jersey. Z Curychu doplnil finský výběr zadák Mikko Lehtonen a ze Ženevy forvard Jesse Puljujärvi.

Třicetiletý Barkov, jehož účast na letošním mistrovství světa ve Švýcarsku prozradila už v polovině dubna jeho partnerka česká tenistka Marie Bouzková, vynechal kvůli zářijové operaci kolena celou sezonu NHL a přišel i o únorové olympijské hry v Miláně.

Trojnásobný držitel Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL z let 2021, 2024 a 2025 zatím na triumf ve finské reprezentaci čeká. Má bronz z olympijských her v Soči 2014 a o dva roky později získal stříbro na mistrovství světa v Moskvě a Petrohradu.

Stejně tak o šest let mladší Lundell, který získal bronz pod pěti kruhy letos a má stříbro ze světového šampionátu v roce 2021 v Rize. Jedenatřicetiletý Määttä je také dvojnásobným vítězem Stanleyova poháru, který získal v letech 2016 a 2017 s Pittsburghem. V reprezentaci má bronzy z olympiád v letech 2014 a z letoška a stříbro z MS 2021.

Vaakanainen dosud reprezentoval Finsko jen na loňském únorovém Turnaji čtyř pod hlavičkou NHL v Bostonu a Montrealu a Annunen s Hämeenahem na loňském mistrovství světa ve Stockholmu.

Lehtonen je olympijským vítězem z roku 2022 z Pekingu a letos v Miláně získal bronz, zlato má i ze světových šampionátů z let 2019 z Bratislavy a Košic a o tři roky později doma v Tampere. Puljujärvi, který má na kontě v NHL přes 400 zápasů včetně play off za Edmonton, Carolinu, Pittsburgh a Floridu, byl dosud na dvou MS a na medaili čeká.

Z kádru pro České hry v Českých Budějovicích z uplynulého týdne vypadli gólman Emil Larmi z Färjestadu, obránci Mikko Kokkonen s Rasmusem Rissanenem z Linköpingu, Santeri Hatakka z HV 71, Anttoni Honka z Ajoie a útočníci Roni Hirvonen z Kärpatu Oulu, Valtteri Ojantakanen z Jyväskylä a Juho Lammikko z Curychu.

Obránce Sparty Niko Seppälä

V kádru pokračuje bek Mikael Seppälä z pražské Sparty, který je mistrem světa z roku 2022 z Tampere. V nominaci jsou také další čtyři olympijští vítězové z roku 2022. Gólman Harri Säteri vedle toho získal zlato i na domácím MS. U obou úspěchů byli i útočníci Hannes Björninen, Saku Mäenalanen a Sakari Manninen, který je mistrem světa také z roku 2019 z Bratislavy a Košic.

Finové vstoupí do Švédských her ve čtvrtek od 15:00 proti Švýcarsku. V sobotu v poledne je čeká duel s českou reprezentaci a v neděli od 16:00 severské derby s domácími Švédy. Finové jsou před závěrečným turnajem Euro Hockey Tour v tabulce třetí o pět bodů za druhým Českem a o bod před čtvrtým Švýcarskem.

Nominace finských hokejistů

Švédské hry (Beijer Hockey Games) v Ängelholmu (7.-10. května)

Brankáři: Justus Annunen (Nashville/NHL), Waltteri Ignatjew (Linköping/Švéd.), Harri Säteri (Biel-Bienne/Švýc.)

Obránci: Miska Kukkonen (Hämeenlinna), Ville Heinola (Winnipeg/NHL, Manitoba/AHL), Mikko Lehtonen (Curych/Švýc.), Olli Määttä (Calgary/NHL), Juuso Riikola (Langnau/Švýc.), Vili Saarijärvi (Ženeva/Švýc.), Mikael Seppälä (Sparta Praha/ČR), Urho Vaakanainen (New York Rangers/NHL), Topias Vilén (New Jersey/NHL, Utica/AHL)

Útočníci: Eemil Erholtz, Aku Räty (oba Kärpät Oulu), Aleksander Barkov, Anton Lundell (oba Florida/NHL), Hannes Björninen, Saku Mäenalanen (oba Langnau/Švýc.), Sakari Manninen, Jesse Puljujärvi (oba Ženeva/Švýc.), Sami Päivärinta (Hämeenlinna), Eetu Päkkilä (TPS Turku), Lenni Hämeenaho (New Jersey/NHL), Janne Kuokkanen (Malmö/Švéd.), Waltteri Merelä (Bern/Švýc.), Petteri Puhakka (Kloten/Švýc.), Patrik Puistola (Örebro/Švéd.), Aatu Räty (Vancouver/NHL)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

