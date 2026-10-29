Moták poprvé nominuje na reprezentační akci. Na koho ukáže pro Finské hry?

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Moták se u národního týmu stal nástupcem Radima Rulíka v polovině dubna, po půl roce si nyní odbývá premiérovou nominaci.
V ní může dát šanci hned několika nováčkům, kteří si svými výkony v extralize říkají o šanci i v reprezentačním dresu. Daří se například Matěji Kubiesovi z Třince, Jakubovi Konečnému z Kladna či Adamu Měchurovi z Plzně.
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Otázky pro Motáka: Sázka na mládí, nebo mix? A jak naloží s Třincem a Pardubicemi?
V jádru z tuzemské nejvyšší soutěže zřejmě nebudou chybět hráči dvou nejlepších celků – Třince a Pardubic. Z evropských lig se pak ve Finsku daří Andreji Šustrovi a Jiřímu Ticháčkovi, ze Švédska se nabízí Radim Zohorna či Jan Myšák, slušně si vede také Filip Zadina ve Švýcarsku.
O pozici mezi třemi tyčemi se silně hlásí karlovarský Dominik Frodl, jenž suverénně vládne extraligovým statistikám. Rozhodne se pro něj trenér brankářů Jaroslav Kameš?
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Opomíjený se mocně hlásí. Dostane Frodl šanci v reprezentaci? A co další jména?
Kromě něj má Moták má k ruce také asistenty Pavla Grosse a Richarda Krále, nový realizační tým zažije společně premiéru na střídačce ve čtvrtek 5. listopadu v pražské O2 areně proti Švédsku.
V sobotu se pak Češi střetnou v Helsinkách s domácím Finskem, úvodní turnaj Euro Hockey Tour zakončí v neděli proti Švýcarsku.