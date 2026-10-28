Otázky pro Motáka: Sázka na mládí, nebo mix? A jak naloží s Třincem a Pardubicemi?

S kým do akce, kouči?
Zásadní otázka na úvod: jak nový trenérský štáb nominaci složí? Ihned po oznámení změny na střídačce padlo, že má v plánu navázat na práci předchůdce Radima Rulíka a týmu vtisknout aktivní, agresivní styl.
Hráčský materiál se ale může proměnit. Každý kouč si dříve nebo později najde své oblíbence, kterým důvěřuje. Kdo reprezentační srazy v minulých letech takřka nenavštěvoval, rázem dostane více prostoru.
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Opomíjený se mocně hlásí. Dostane Frodl šanci v reprezentaci? A co další jména?
O body na akcích Euro Hockey Tour tolik nejde, ale Moták bude chtít velkou kariérní výzvu zahájit co nejúspěšněji. Užít si i vítězství v O2 areně, kde Češi nastoupí poprvé od zlatého finále domácího mistrovství světa.
Zařazení méně ozkoušených jmen může trenérům přinést brzké sympatie, prověření reprezentanti zase posílí šance na dobrý výsledek. Kombinace obou se jeví jako nejlepší varianta.