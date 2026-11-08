ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:2, z rychlé akce snižuje Kunc

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Sledujeme online   13:00aktualizováno  14:30
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Český obránce Andrej Šustr (uprostřed) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól v závěru třetí třetiny utkání proti Finsku. | foto: AP

Úvodní dva zápasy nové reprezentační sezony ztratili v samostatných nájezdech, teď mají čeští hokejisté další šanci získat první vítězství pod koučem Zdeňkem Motákem. Jak si povedou proti Švýcarsku? V brance nastupuje Dominik Frodl, funkce kapitána připadla Filipu Chlapíkovi. Utkání začíná ve 13.30, sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Frodl, karlovarská jednička a statisticky nejlepší gólman extraligy, se na tomto turnaji objevuje mezi třemi tyčemi podruhé, do sestavy se vrací také Jakub Flek.

Oproti duelu s Finskem naopak odpočívají Jakub Rychlovský a Tomáš Galvas, dva hráči Liberce, které čeká ve středu osmifinále Ligy mistrů v Kolíně nad Rýnem.

ONLINE: Česko - Švýcarsko

Utkání hokejové reprezentace sledujeme od 13.30 podrobně.

Národní tým cílí na první vítězství, po kterém sahal i v sobotu. Soupeře výrazně přestřílel, na branku dohromady vyslal jedenačtyřicet pokusů.

Ujal se jediný, když v devětapadesáté minutě srovnal při hře bez gólmana na 1:1 obránce Andrej Šustr. V nájezdech ale byli šikovnější domácí, stejně jako ve čtvrtek v O2 areně Švédové.

Česká sestava proti Švýcarsku

Frodl (Bednář) – Ticháček, Kučeřík, J. Galvas, Šustr, Kočí, Adámek, Zábranský – Blümel, Zohorna (A), Chlapík (C) – Flek (A), Špaček, Voženílek – O. Kovařčík, Myšák, Bambula – Pavlík, Konečný, Kunc – Fridrich

„Je to škoda, ale nepamatuji zápasy, kdy jsme Finy takhle přehrávali. Procházíme procesem, jde o první turnaj pod novými kouči. Podle mě to vypadá slušně, jen nám chybí efektivita,“ poznamenal Filip Chlapík.

„Mužstvo mělo srdce, chuť, elán, chtíč, kluci předvedli obrovský charakter a bojovnost. I po dnešku máme spoustu pozitivních zpráv, projev není vůbec špatný,“ hlásil Moták.

Jako hluchý do vrat. Góly chybí také na tréninku, Moták stále našel hodně pozitiv

Češi skončí na Nocco Hockey Games, úvodní akci nové sezony Euro Hockey Tour, nejlépe na třetí pozici, potřebují ale porazit Švýcary, kteří zatím na první bod čekají.

Zakončí reprezentace turnaj vítězstvím?

Euro Hockey Tour 8. 11. 2026 13:30
zápas probíhá
Česko Česko : Švýcarsko Švýcarsko 1:2 (0:2, -:-, -:-)
Góly:
25:15 Kunc (Pavlík, Kočí)
Góly:
08:10 Simic (Derungs, Streule)
18:01 Schwendeler (Kessler)
Sestavy:
Frodl (Bednář) – Ticháček, Kučeřík, J. Galvas, Šustr, Kočí, Adámek, Zábranský – Blümel, Zohorna (A), Chlapík (C) – Flek (A), Špaček, Voženílek – Kovařčík, Myšák, Bambula – Pavlík, Konečný, Kunc – Fridrich.
Sestavy:
Aeschlimann (Waeber) – Marti (A), Frick, Dionicio, Geisser, Schwendeler, Jung, Streule – Kurashev, Nussbaumer, Hofmann – Allenspach, Jäger (A), Bertschy (C) – Kessler, Senteler, Müller – Alge, Derungs, Simic – Reber.

Rozhodčí: Kova, Nikander – Jusi, Lindblom

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Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Euro Hockey Tour - 8. 11. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 3.30
  • 3.00
  • 2.35
Finsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 8. 11. 2026:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
8. 11. 15:00
  • 2.32
  • 3.71
  • 2.65
USA vs. NěmeckoHokej - Skupina A - 8. 11. 2026:USA vs. Německo //www.idnes.cz/sport
8. 11. 15:00
  • 1.01
  • 29.80
  • 30.00
Chomutov vs. TřebíčHokej - 20. kolo - 8. 11. 2026:Chomutov vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
8. 11. 15:30
  • 3.60
  • 4.39
  • 1.75
Zlín vs. Pardubice BHokej - 20. kolo - 8. 11. 2026:Zlín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
8. 11. 16:00
  • 2.35
  • 4.00
  • 2.49
Frýdek-M. vs. SokolovHokej - 20. kolo - 8. 11. 2026:Frýdek-M. vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
8. 11. 17:00
  • 1.75
  • 4.40
  • 3.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:2, z rychlé akce snižuje Kunc

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