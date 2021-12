Malík: Z českého hokeje jsem otrávený, ale proto jsem reprezentaci neodmítl

Trenér juniorské reprezentace Karel Mlejnek ve čtvrtek uvedl, že se Malík omluvil proto, aby nepřišel o pozici jedničky v klubu KooKoo.

Malíkovy statistiky 17 zápasů za KooKoo

92,5% úspěšnost zákroků

1,95 průměrně obdržených branek

2 vychytané nuly

„Jsem rád, že to pan Mlejnek podal takhle krásně. Ne že bych reprezentaci odmítl, omluvil jsem se, protože myslím, že je pro mou kariéru lepší zůstat v klubu,“ říká 19letý Malík v rozhovoru pro iDNES.cz.

Proč?

Kdybych odjel na mistrovství, ztratil bych měsíc a půl, pokud to počítám správně. V KooKoo by museli přivést náhradního brankáře a já se bál, aby to nezměnilo mou pozici.

Jak dlouho jste uvažoval, zda se letos z mistrovství omluvit?

Od začátku sezony, nespalo se mi občas zrovna lehce. Dal jsem si za cíl se tam dostat, být jedničkou. Jak se ale postupem času vyvíjela situace v klubu, dařilo se mi tak, že jsem to ani nečekal... A přemýšlel jsem víc a víc. Konečně moje kariéra začala někam směřovat. Vypadá to dobře.

Nebál jste se reakce? Loni kvůli stejnému rozhodnutí Filip Pešán tvrdě zkritizoval Marcela Barinku.

Samozřejmě jsem uvažoval, že by se do mě lidi mohli pustit. Nevím, jak to bylo s Marcelem, ale já jsem s realizačním týmem často mluvil. Konkrétně s trenérem brankářů Martinem Láskou jsme hovořil snad pětkrát. O všem věděli, máme dobré vztahy a taky jsem jim nechtěl udělat čáru přes rozpočet na poslední chvíli. Jsem rád, že nevzniklo žádné drama a moje rozhodnutí respektují.

Nemá to i jiný důvod? Minulý měsíc jste ve Finsku mluvil o tom, že jste se v Česku celý život musel vypořádávat s předsudky kvůli slavnému otci, s pomluvami a závistí. Nejste z českého prostředí otrávený?

Otrávený asi jsem, ale s omluvenkou to nemá nic společného. Samozřejmě není příjemné takové věci poslouchat. I proto jsem neváhal a souhlasil s přestupem do finské ligy, jedné z nejlepších v Evropě. Jsem rád, že jsem se od těch lidí v Česku oprostil, ztratil se z dohledu. Mám tu klid. Možná je to tím, že nejsem Fiňák, ale nikdo tu nemá potřebu shazovat druhého člověka, zvlášť mladšího.

Pešánův názor na Malíkovo rozhodnutí „Názor mám stejný jako s Barinkou. Je obrovská škoda, že odmítl reprezentovat Česko na mistrovství světa dvacítek. Doufám, že toho v budoucnu nebude litovat. Opět se ptám, kde je česká hrdost, když hráč raději zůstane ve svém klubu. Rozhodnutí ale s trenérem Mlejnkem respektujeme.“

Vám lidi psali ošklivé věci i do zpráv?

Ano. V tomhle ohledu jsem na tom psychicky dost dobře, silná povaha. Naopak se tomu směju. Líbí se mi, že lidi mají kuráž mi přímo napsat. Dřív to byly jen komentáře na facebookových skupinách, když jsme ale loni prohráli ve skupině šampionátu se Švédskem 1:7, měl jsem jen na Instagramu snad 99 oznámení. Psali mi cizí lidi, nadávali. Nebyla tam snad jediná pozitivní zpráva.

Jak se s tím sžíváte?

Znám to odmala, taťka hrál NHL, takže si každý vždycky moje jméno spojoval s protekcí. Asi bych se nikdy nedozvěděl, kdyby taťka někomu zaplatil, abych někde hrál. Ale s čistým svědomím můžu říct, že kdyby se to dělo a já o tom věděl, na akci bych nejel. Takový nejsem. A nemyslím, že se to dělo. Zase si nalijme čistého vína, díky výkonům jsem do nominace vždycky patřil.

Mlejnek mluvil o tom, že jste loni v organizaci Třince a Frýdku-Místku prožíval špatné období. Co myslel?

To je na děsně dlouhé povídání. Smlouvu jsem nikdy neporušil a sám nevím, co se stalo. Začal jsem letní přípravu s Třincem, pak jsem odjel na juniorský kemp, kde většina nároďáku chytila covid. Po karanténě mě, Jonáše Peterku a Adama Rašku poslali na rozehrání do Frýdku, Jonáš i Adam se později vrátili do Třince, kdežto já ne.

Proč?

Ptal jsem se. Nevím. Měl jsem dělat dvojku, učit se od Jakuba Štěpánka, což je super člověk. Na spolupráci jsem se těšil. Pak se mi ale děly mimo hokej podpásovky. Ty věci se ke mně postupně donášely. A já nejsem kluk, který by si nechal šlapat po hlavě. Zapojil jsem svoje ego, řekl si, že na to kašlu, a ukončil smlouvu.

Nelitujete?

Vůbec. Jsem nesmírně rád, že mě loni reprezentace podržela. A teď jsem ve Finsku, kde to zatím vypadá moc pěkně. Klukům přeju na šampionátu všechno nejlepší, ať si užijí Vánoce i turnaj. Budu jim fandit.

Mluvil jste o čisté hlavě. Čím to, že ve Finsku máte pohodu?

Sedí mi, že se ke mně dostává méně informací než v Česku. Finům vůbec nerozumím, když se mezi sebou baví, a mně to nevadí. Mám tu Radka Koblížka, s cizinci i všemi ostatními se dá mluvit anglicky. Ani nepotřebuju vědět všechno, soustředím se na sebe. Méně je někdy více.