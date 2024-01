Hokejová cestovka influencera Lanýže. Rodák z Brna hrál na pěti kontinentech

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Opakujete už popáté stejné cvičení. Z rohu vletíte mezi kužely, puk hokejkou co nejrychleji honíte mezi plastovým plůtkem, pak vyjedete do předbrankového prostoru… a tam nikdo. Rozhlížíte se, kde je brankář, který vám má znepříjemnit cestu za zakončením, ať už přímou střelou, nebo blafákem. „Koukal přes plexisklo do hospody na zimáku, kde běžela repríza zápasu fotbalového Galatasaraye,“ končí anekdoticky historku z působení v „nehokejovém“ Turecku brněnský světoběžník Nicholas Lang.