Crosby dovedl Kanadu k úvodní výhře, Švédsko ale padlo až v nastavení

V první třetině měla Kanada jasně navrch. Evropského soupeře pustila k první střele na brankáře Jordana Binningtona až v 16. minutě. Celkově si během úvodní dvacetiminutovky domácí vytvořili střeleckou převahu 7:3 a skóre otevírali už po 56. vteřinách hry od zahajovacího buly.

Postarala se o to hvězdná přesilovková formace Crosby, MacKinnon, McDavid, Makar, Reinhart. William Nylander zasáhl MacKinnona holí v obličeji a z nařízené přesilovky uběhlo jen dvanáct vteřin hry, než McDavid předal puk Crosbymu. Kapitán Kanady z otočky našel u vzdálenější tyče MacKinnona a diváci v Bell Centre mohli poprvé slavit. Ve 14. minutě navíc z rychlého protiútoku 2 na 1 Brayden Point našel volného Brada Marchanda a bylo to o dva góly.

Prostřední hrací část však přinesla vyrovnání herního projevu. Švédové se více dostávali i do zakončení a odměnou jim byla kontaktní trefa beka Minnesoty Jonase Brodina ze 30. minuty. Klid do řad Kanady ale vrátil těsně před druhým odchodem do kabin aktivní Crosby. Lídr domácího týmu zpětným pasem vybídl k zakončení Marka Stonea a bylo to 3:1.

Švédy ale třetí inkasovaná branka nezlomila a ve třetí třetině pokračovali ve zlepšeném výkonu. Ve 42. minutě ofenzivní bek Erik Karlsson vysunul do šance Adriana Kempeho a kanonýr Los Angeles dostal žluto-modrý výběr zpátky do kontaktu. Klíčovou akci pak Švédové předvedli v 49. minutě, kdy po přihrávkách Lucase Raymonda a Jespera Bratta přehazoval klečícího Binningtona centr Joel Eriksson Ek - 3:3.

Kanada, která po odstoupení zraněného Shea Theodorea hrála většinu duelu jen na pět beků, v závěru dvakrát zahrozila při šancích Devona Toewse, Švédové pro změnu nedokázali rozhodnout z přesilové hry. Utkání se tedy přehouplo do prodloužení.

Z nastavené desetiminutovky při hře tři na tři nakonec uběhlo téměř dalších sedm minut hry. Po několika nebezpečných zakončeních MacKinnona se nakonec podařilo rozjásat kanadské publikum forvardovi Toronta Mitchi Marnerovi. Ten se po převzetí puku od Crosbyho vřítil do útočného pásma a z mezikruží přes obránce prostřelil Filipa Gustavssona.

Autor vítězné akce tak nechyběl ve výčtu tří hvězd zápasu. Doplnil jej ještě Švéd Lucas Raymond (0+2) a hlavní ovace sklidil z postu první hvězdy Sidney Crosby, jenž vítězství svých barev režíroval třemi asistencemi.