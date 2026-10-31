Ruské vítězství. Návrat do hokeje. Češi nesouhlasí, ale co můžou dělat?

Příspěvkem s hořkostí reagoval na rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže CAS, která nařídila, aby byl Rusům okamžitě umožněn návrat do mezinárodního hokeje.
Mezinárodní hokejová federace IIHF musí zajistit účast Rusům už na konci roku na mistrovství světa juniorů v Kanadě i na šampionátu žen do 18 let v Ostravě...
A samozřejmě i v květnu na seniorském turnaji v Německu.
Paradoxně na úkor Ukrajiny, která se i přes zdevastovanou hokejovou infrastrukturu dokázala po dvaceti letech probojovat do elitní divize mistrovství světa.
Působí absurdně až surrealisticky, že právě Ukrajinu má Rusko nahradit.
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Rozhodnutí CAS se sice netýká rovněž vyřazených Bělorusů, ale dá se předpokládat, že pokud uspěli Rusové, právo na návrat budou mít i oni (vyřadili by druhého nového člena elitní divize – Kazachstán).
Čímž by se světový hokej vrátil do starých kolejí před rokem 2022.
Akorát že ty koleje dávno zrezly utrpením, zkroutily se bolestí a zvlhly slzami smutku.
IIHF nemůže rozhodnutí CAS rozporovat, musí ho s okamžitou platností poslechnout a zajistit. Sama teď zjišťuje, co to vlastně znamená a jaké má možnosti.
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Opravdu poslední instancí, kam se může obrátit, je Federální nejvyšší soud ve Švýcarsku, což ale nezajišťuje, že v nejbližší době zvrátí rozhodnutí CAS.
Spíše se tak budou řešit praktické záležitosti.
Jak necelé dva měsíce před šampionátem juniorů v Kanadě, na který se už prodávají vstupenky, zajistit místo Rusům? Koho vyřadit? Nebo snad přidat ještě další země?
Jak mají ruské hokejistky v lednu přiletět do Česka na turnaj, když platí nařízení vlády z roku 2023, které zakazuje účast ruským sportovcům a týmům na tomto území? Pokud sem přiletí, nedostanou víza. Pokud se sem dostanou z jiné země ze schengenského prostoru, zdejší úřady by je měly okamžitě vyhostit.
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A jak se má k zapeklité situaci postavit český hokej, jehož vedení nechce s Ruskem během války hrát? S návratem válečného agresora zásadně nesouhlasí ani Lotyši, Rakušané, Finové, Švédi, Norové nebo Němci.
Podle prezidenta Aloise Hadamczika je hokejový svaz připraven připojit se k bojkotu, pakliže se na něm domluví více zemí. Pro Radiožurnál Sport uvedl: „Je trapné, že se to vůbec může stát. Ale když jsou lidé charakterní, tak se musí spojit. V jednotném názoru je síla. Pokud budeme sami, musíme se dívat na sankce, které by nám hrozily.“
Server iDNES.cz už v minulých měsících popisoval, že současné regule IIHF mluví jasně. Když se někdo bude vzpírat pravidlům, hrozí obří tresty a finanční postihy: Pokud některá země odmítne nastoupit k utkání z politických důvodů, za bojkot se dočká diskvalifikace a sestupu z divize.
Pokud národnímu týmu brání vyšší moc, například rozhodnutí vlády, dojde „pouze“ na kontumaci.
I proto teď český svaz upírá oči k vládě. Ministr sportu Boris Šťastný rozhodnutí arbitráže odsoudil a připustil, že například ruské hokejistky nemusejí dostat od Česka víza. Více zřejmě bude probírat vláda na pondělním pravidelném zasedání.
Je to ale naprosto zásadní otázka jak pro českou vládu, tak i pro samotnou IIHF. Pakliže s ruským návratem nesouhlasí tak zásadní počet zemí, jak zajistit, aby se reprezentace svobodně mohly rozhodnout, zda k utkání nastoupit, nebo ne?
Česká vláda na jednu stranu nechce bránit českým sportovcům v soutěži, na druhou stranu by nařízení podobné tomu v Lotyšsku, kde přímo zákon sportovcům zakazuje, aby se účastnili soutěží společně s ruskými konkurenty, pomohlo vyhnout se přísným trestům.
IIHF zase musí dbát na to, aby se naprosto klíčový turnaj, jehož výdělek živí celý hokejový svět, nerozpadl v katastrofickou blamáž pod náporem bojkotů, takže by se nabízelo, aby upravila regule a sankce minimálně zmírnila, ne-li zrušila.
Nebo vymyslela novou cestu, jak ruský návrat přece jen zastavit.