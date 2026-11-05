Nepředložili dostatečné důkazy. CAS odmítá kritiku hokejové federace

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  19:27

Ruští mladíci si podávají ruce se soupeři z Běloruska. | foto: Profimedia.cz

Po vlně kritiky, kterou vyvolalo minulý týden její rozhodnutí, Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) zareagovala. Odpovídá tak na výtku IIHF, podle které soud vůbec nedomyslel dopady svého verdiktu. „Senát shledal, že argumenty IIHF odvolávající se na bezpečnost a jiné obavy nebyly podloženy dostatečnými důkazy,“ uvedla v prohlášení.

Vedení arbitráže upozornilo, že IIHF udělala chybu v právním postupu. „Senát CAS posuzoval, zda rozhodnutí IIHF z července 2026 neumožnit návrat ruských týmů do soutěží bylo v souladu s platnými stanovami a předpisy IIHF. Dospěl k závěru, že IIHF nepředložila dostatečné důkazy k prokázání toho, že byly splněny právní podmínky pro neúčast ruských týmů. Senát CAS zároveň upozornil, že na tento problém již dříve poukazovaly interní procesy v rámci IIHF.“

Páteční rozhodnutí arbitráže vyvolalo okamžitou kritiku napříč hokejovou Evropou. Jako první se v úterý vůči usnesení ohradili případným bojkotem Finové, k nimž se vzápětí přidali Norové, Dánové, Švédové, Češi, Rakušané i Lotyši – těm navíc účast proti Rusku a Bělorusku výslovně zakazuje tamní národní legislativa.

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A nově své mužstvo para hokejistů z prosincového šampionátu třetí výkonnostní skupiny stáhla Francie.

Vlády některých zemí navíc prohlásily, že ruským hráčkám a hráčům případně neudělí vstupní víza, což se týká i České republiky, kde platí usnesení vlády Petra Fialy ze září 2023, které jejich účast zakazuje.

„CAS bere na vědomí rozporuplné reakce na rozhodnutí, které v pátek 30. října 2026 vydal senát CAS v souvislosti s účastí ruských týmů v soutěžích. CAS chce zdůraznit, že jako nezávislá instituce pro sportovní arbitráž rozhoduje na základě právní podstaty odvolání a výhradně podle argumentů a důkazů předložených stranami sporu.“

Tříčlenný senát složený z italského předsedy Giulia Palerma, Egypťana Ismaila Selima a Brita Marka Hovella na závěr vysvětlil, že nemohl řešit otázky statusu neutrálních sportovců či jiných organizačních opatření, protože je hokejová federace v řízení nepožadovaly.

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„Organizační důsledky tohoto rozhodnutí, stejně jako případné zavedení režimu neutrality, které jsou nyní středem veřejné debaty, nebyly v průběhu řízení podloženy dostatečnými důkazy a IIHF se jejich řešení ani nedomáhala. CAS nemůže ukládat opatření, která strany sporu nepožadovaly.“

Soudci tak podle arbitráže neměli prostor zabývat se širšími důsledky, předmětem jejich posuzování totiž byla výhradně podstata samotného sporu.

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