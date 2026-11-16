Německo vítá zákaz pro ruské hokejisty, mluví o solidaritě: Ale co bude s naším MS?

„Jasné stanovisko Kanady a jednoznačná a společná solidarita zemí, které veřejně nesouhlasí s návratem Ruska, byly v poslední době zásadní pro podobu turnajů IIHF,“ tvrdí německá federace v nedělním prohlášení.
Němci se sice oficiálně nepřidali k bloku zemí odhodlaných bojkotovat zápasy s Ruskem, ale s jeho návratem do soutěží od začátku nesouhlasí.
Dosud ovšem našlapovali opatrně kvůli tomu, že v květnu pořádají seniorský šampionát, který stojí spoustu peněz a pojí se s ním velká rizika i zodpovědnost, aby proběhl pokojně a bez skandálů.
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Protože pokud by Němci odmítli pustit na své území ruské sportovce, mohlo by jim to naprosto zásadně uškodit u Mezinárodního olympijského výboru (MOV) při případné kandidatuře na pořádání olympijských her.
Podobnou situaci si loni vyzkoušela Indonésie, když odmítla poskytnout víza izraelským gymnastům pro světový šampionát. MOV s ní za to přerušila veškeré diskuse o potenciálních olympijských hrách a naléhala na světové sportovní federace, aby se v Indonésii nepořádaly žádné sportovní akce.
I proto Němci dokonce už ohlásili, že zvažují, že se (oficiálně z ekonomických) důvodů turnaje vzdají: Pokud by se totiž šampionátu měli zúčastnit Rusové, Němci by museli masivně investovat do bezpečnostních opatření.
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Zásadní tak bude stanovisko německé vlády. Zatímco kanadská vláda i česká v souvislosti s lednovým mistrovstvím světa žen do 18 let v Ostravě řekly, že Rusy na území svého státu nepustí, Němci nic takového doteď neohlásili.
Jejich hokejová federace proto naléhá na samotnou IIHF, aby si pospíšila s řešením.
„Situace našeho týmu pro juniorský šampionát je jasná, hráči i trenéři mají nezbytný klid na přípravu. A my teď potřebujeme nějaké jistoty i pro náš květnový turnaj. Pro týmy, fanoušky a všechny partnery. Žádáme tak IIHF, aby nám vše včas vyjasnila,“ prohlásil šéf německé hokejové federace Frank Lutz.
Situaci komplikuje fakt, že v posledních týdnech naopak IIHF spoléhala na postoj jednotlivých zemí.