Němci zvažují, že se vzdají pořadatelství MS. Budou řešit i neudělení víz Rusům

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  14:22
Hokejisté Německa slaví gól Velké Británii.

Hokejisté Německa slaví gól Velké Británii. | foto: Reuters

Lukas Reichel a Joshua Samanski slaví německý gól do sítě Velké Británie.
Alespoň čestný zásah Britů obstaral Dowd.
Moritz Seider z Německa zakončuje na bránu Velké Británie.
Německý útočník Frederik Tiffels odjíždí slavit gól do sítě Velké Británie.
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Jakmile Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl o návratu Rusů na mezinárodní scénu, vydal Frank H. Lutz jasné a nesouhlasné prohlášení. Teď celou situaci okomentoval předseda Německého hokejového svazu znova. „Nemohu se stoprocentní jistotou prohlásit, že se mistrovství světa v květnu v Düsseldorfu, Mannheimu a Gelsenkirchenu opravdu uskuteční,“ pravil.

Němci hostí příští světový šampionát, nejen proto je tak stanovisko CAS výrazně zasáhlo. Turnaj plánovali několik měsíců , teď však musí reagovat na zcela zásadní změnu.

A nevyloučili ani možnost, že všechny přípravy rozpustí a přenechají pořadatelství někomu jinému.

„Nechci být pesimista, ale musíme samozřejmě zvážit i variantu, že se mistrovství světa vzdáme,“ řekl Lutz pro MagentaTV v sobotu v Bremerhavenu, kde německé hokejistky odehrály přípravný zápas s Japonskem (5:1) před listopadovým MS v Dánsku.

Německá lavička během utkání s Maďarskem.

S ruskou účastí totiž přibudou další nové náklady, především takové, které by museli pořadatelé vynaložit na zajištění všeobecné bezpečnosti.

„A my se nemůžeme vystavit ekonomickému riziku, které už nedokážeme unést,“ přiznal Lutz.

Ve hře je několik možných scénářů. Skutečně může šampionát nakonec hostit jiná země, bude ale také záležet, jak se k nově vzniklé situaci postaví Mezinárodní hokejová federace (IIHF), jejíž Rada má v pondělí zasednout.

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Třeba Kanaďané se řídí pravidlem, že na akce, kterým finančně pomáhá tamní federální vláda, ruské sportovce vůbec nepouští. Je tak možné, že ruští hokejisté nedostanou víza, bez kterých by se nemohli juniorského šampionátu zúčastnit.

Teoreticky takovou možnost mají i Němci, nerozhodují ji však představitelé hokejového svazu, nýbrž politici.

„Proto pojedu příští týden do Berlína. Ale v tomto ohledu nemám vůbec žádnou představu. Bude předmětem jednání, kam až je německá vláda ochotná zajít,“ přiznal Lutz.

Němečtí hokejisté slaví gól Erika Mika (uprostřed) proti Maďarsku.

Ruští sportovci se ale od začátku války na německém území už ukázali. Třeba na mistrovství světa v rytmické gymnastice ve Frankfurtu nad Mohanem, na juniorském mistrovství Evropy v plavání v Mnichově nebo na Světovém poháru v para-lyžování.

„Potřebujeme mít co nejrychleji jasno, jak má turnaj v budoucnu vypadat. Pokud se ho Rusko skutečně má zúčastnit, na úkor koho se tam dostane? Nahradí prostě jiný tým? To zatím nikdo neví,“ řekl Lutz.

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Nejpravděpodobněji se jeví varianta, při které by Rusové vystřídali v elitní skupině posledního postupujícího, jímž byla paradoxně napadená Ukrajina.

S rozhodnutím hned vyjádřila nesouhlas řada národních svazů, nechyběl ani ten český. Situace je o to komplikovanější právě pro Němce, kteří pořádají příští světový šampionát. Ale opravdu tomu tak zůstane?

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