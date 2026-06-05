Německá rošáda za Slováky. Češi odehrají příští MS ve skupině B v Mannheimu

Podle aktuálního rozpisu by měl „béčko“ s Čechy hostit Mannheim, pokud se tedy organizátoři ještě nerozhodnou skupiny prohodit a poslat národní tým do Düsseldorfu. Do Mannheimu by pak zamířili Němci a spol.
Světový šampionát každopádně začne ve čtvrtek 13. května zápasem na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu, kde by se mělo utkat domácí Německo zřejmě se Švýcarskem. Kompletní program turnaje ale organizátoři zveřejní v příštích týdnech. V Mannheimu a Düsseldorfu, kde se odehrají utkání skupiny A, se začne hrát v pátek 14. května.
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Těžká skupina pro hokejisty, za rok hrozí tuhý boj o čtvrtfinále. Jaké mají soupeře?
Turnaj, na kterém povede poprvé českou reprezentaci jako hlavní kouč Zdeněk Moták, vyvrcholí v Düsseldorfu v neděli 30. května.
Složení základních skupin hokejového MS 2027
A (Düsseldorf): Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Slovinsko, Ukrajina.
B (Mannheim): USA, Kanada, ČESKO, Slovensko, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstán.