Světový hokej prožívá rušné dny. O to víc pak jednotlivé státy, které mají hostit v následujícím roce vrcholné akce.
Ať už Kanaďané s mistrovstvím světa juniorů, případně také Češi se šampionátem žen do 18 let.
Výjimkou nejsou ani Němci s elitním turnajem dospělých. Ti se zamýšlí nad několika otázkami...
Jak zorganizovat MS s Ruskem? Lze ještě obejít rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) a Rusko na turnaji vůbec nemít? Co bezpečnost, organizace, fanoušci?
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„Momentálně máme sedm nebo osm zemí, které vyhlásily, že na mistrovství proti Rusku nenastoupí. A za takových podmínek je nemožné, aby se šampionát konal,“ říkal o víkendu pro televizi ZDF předseda Německého hokejového svazu Frank H. Lutz.
Proti návratu Rusů na MS se jasně vymezili a sjednotili Češi, Švédové, Finové, Norové, Kanaďané, Dánové, Lotyši, Ukrajinci, Rakušané a Švýcaři.
A jestliže by navíc většina z nich odmítla odehrát s Ruskem vzájemný zápas, ze šampionátu by se stala fraška. „Takový turnaj o šestnácti týmech by se nedal zorganizovat. Nikdo si přeci nekoupí lístek na zápas, který se neodehraje, pro fanoušky to nedává smysl,“ dodal Lutz.
Německý svaz stále doufá, že celou situaci ještě rozlouskne sama Mezinárodní hokejová federace (IIHF) a najde silný argument pro to, aby Rusové nakonec na mistrovství nefigurovali.
Jenže IIHF se zatím zdráhá učinit jasné a razantní rozhodnutí, s jednotlivými federacemi i Ruskem samotným chce najít společné řešení.
Jaké bude nebo kdy by mělo být zveřejněno, se neví.
V Německu si přejí, aby brzy. Případně by tamnímu svazu mohla pomoci německá vláda, jež by mohla navázat na Kanadu a Česko. Ti prohlásily, že Rusům neposkytne víza a do země je na vrcholné akce nepustí.
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„My rozhodnutí CAS znovu přijmout Rusko z mnoha důvodů odmítáme. Němečtí politici to také odmítají a vláda má moji podporu. Nakonec právě německá vláda rozhoduje o tom, koho do země pustí. Ale to je trochu až poslední možnost,“ pravil Lutz.
Jeho prioritou je zorganizovat úspěšné mistrovství světa v Německu. Pokud by však nabyl dojmu, že to není možné, v minulosti už prohlásil, že jsou Němci připraveni se turnaje vzdát.
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S tím prý může souviset také pořádání olympijských her v budoucnu. „I to budeme muset při rozhodování zohlednit. Měli bychom se vyvarovat jakýchkoliv argumentů, které by pořádání olympiády mohly zabránit,“ završil Lutz.
Němci usilují o letní olympijské hry v roce 2036, konat by se měly v Mnichově. Kromě Německa kandiduje ještě Indie (Ahmadábád), Maďarsko (Budapešť), Katar (Dauhá), Jihoafrická republika (Durban), Turecko (Istanbul) a Jižní Korea (Severní Čolla).
O devět let předtím však mají hostit světový šampionát. A ani pár měsíců před jeho začátkem není jasné, jak bude vypadat.