Celebrini je nej pro IIHF. Mladý Kanaďan ovládl anketu o hokejistu sezony

Celebrini byl v únoru s pěti góly v šesti zápasech nejlepším střelcem olympijského turnaje v Miláně, v produktivitě obsadil s deseti body druhé místo. Kanadě pomohl ke stříbru a nechyběl ani v All Star týmu.
Reprezentoval i v květnu na mistrovství světa ve Švýcarsku, kde vedl kanadský tým v roli kapitána. Za deset startů si připsal 14 bodů (6+8), v bodování byl druhý, mezi kanonýry třetí a stal se nejlepším útočníkem, opět byl i členem All Star týmu.
Fantastickou sezonu prožil Celebrini v NHL. V dresu San Jose se jednička draftu z roku 2024 při své teprve druhé sezoně mezi hokejovou elitou zaskvěla 115 body (45+70) v 82 utkáních základní části, což stačilo na čtvrté místo v bodování soutěže.
Celebrini obdržel v anketě 40,8 procenta hlasů, Hellebuyck přesně polovinu. Aho získal 14,3 procenta a až čtvrtý skončil hvězdný kanadský útočník Connor McDavid (12,2), jenž byl v Miláně vyhlášen nejužitečnějším hráčem, v NHL získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části a také Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče sezony NHL podle hráčské asociace NHLPA.
Za nimi pak následovala trojice Američanů: obránce Jaccob Slavin, další bek Quinn Hughes a útočník Jack Hughes.
Finalisté jsou vybíráni na základě jejich dovedností, odhodlání, týmového úspěchu a charakteru na ledě i mimo něj v uplynulé sezoně. Podmínkou je, aby uchazeč během ní nastoupil alespoň do jednoho z turnajů pořádaných IIHF. O konečném pořadí rozhodlo téměř 200 zástupců médií a příslušných členů IIHF.
Před rokem získal ocenění švýcarský útočník Sven Andrighetto, za sezonu 2023/24 vyhrál kapitán tehdejších mistrů světa Roman Červenka a jako první ještě před ním kanadský forvard Connor Bedard.