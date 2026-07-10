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Celebrini je nej pro IIHF. Mladý Kanaďan ovládl anketu o hokejistu sezony

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  11:28
Kanadský kapitán Macklin Celebrini v akci před americkým brankářem Devinem...

Kanadský kapitán Macklin Celebrini v akci před americkým brankářem Devinem Cooleyem. | foto: Reuters

Zklamaní Kanaďané gratulují Finům po semifinálové porážce.
Zklamaný Macklin Celebrini po porážce s Finskem.
Kanadský útočník Macklin Celebrini ve čtvrtfinále na MS v hokeji 2026 ve...
Macklin Celebrini slaví s Markem Scheifeleem a Ryanem O'Reillyem v 19. minutě...
68 fotografií
Nejlepším světovým hokejistou sezony v anketě Mezinárodní hokejové federace IIHF se stal kanadský supertalent Macklin Celebrini. Dvacetiletý útočník předčil amerického gólmana Connora Hellebuycka, třetí skončil finský forvard Sebastian Aho.

Celebrini byl v únoru s pěti góly v šesti zápasech nejlepším střelcem olympijského turnaje v Miláně, v produktivitě obsadil s deseti body druhé místo. Kanadě pomohl ke stříbru a nechyběl ani v All Star týmu.

Reprezentoval i v květnu na mistrovství světa ve Švýcarsku, kde vedl kanadský tým v roli kapitána. Za deset startů si připsal 14 bodů (6+8), v bodování byl druhý, mezi kanonýry třetí a stal se nejlepším útočníkem, opět byl i členem All Star týmu.

Fantastickou sezonu prožil Celebrini v NHL. V dresu San Jose se jednička draftu z roku 2024 při své teprve druhé sezoně mezi hokejovou elitou zaskvěla 115 body (45+70) v 82 utkáních základní části, což stačilo na čtvrté místo v bodování soutěže.

Celebrini obdržel v anketě 40,8 procenta hlasů, Hellebuyck přesně polovinu. Aho získal 14,3 procenta a až čtvrtý skončil hvězdný kanadský útočník Connor McDavid (12,2), jenž byl v Miláně vyhlášen nejužitečnějším hráčem, v NHL získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části a také Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče sezony NHL podle hráčské asociace NHLPA.

Za nimi pak následovala trojice Američanů: obránce Jaccob Slavin, další bek Quinn Hughes a útočník Jack Hughes.

Zklamaní Kanaďané gratulují Finům po semifinálové porážce.
Zklamaný Macklin Celebrini po porážce s Finskem.
Kanadský útočník Macklin Celebrini ve čtvrtfinále na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.
Macklin Celebrini slaví s Markem Scheifeleem a Ryanem O'Reillyem v 19. minutě úvodní gól čtvrtfinálového utkání proti USA.
Denton Mateychuk (Kanada) slaví gól Macklina Celebriniho před americkým brankářem Devinem Cooleyem.
68 fotografií

Finalisté jsou vybíráni na základě jejich dovedností, odhodlání, týmového úspěchu a charakteru na ledě i mimo něj v uplynulé sezoně. Podmínkou je, aby uchazeč během ní nastoupil alespoň do jednoho z turnajů pořádaných IIHF. O konečném pořadí rozhodlo téměř 200 zástupců médií a příslušných členů IIHF.

Před rokem získal ocenění švýcarský útočník Sven Andrighetto, za sezonu 2023/24 vyhrál kapitán tehdejších mistrů světa Roman Červenka a jako první ještě před ním kanadský forvard Connor Bedard.

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