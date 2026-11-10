Našla IIHF cestu, jak Rusy znovu vyřadit? Tentokrát už za hrůznosti na Ukrajině

Robert Rampa
  19:23
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Jevgenij Malkin (vlevo) a Alexandr Ovečkin se radují z gólu Ruska. | foto: Profimedia.cz

Spánku málo, nekonečná jednání s právníky, zavařené hlavy, pocity frustrace, skepse i odhodlání najít řešení a obavy o samotnou existenci Mezinárodní hokejové federace. Jestli si nějak představovat, jak probíhají poslední dny funkcionářů IIHF, mohlo by to vypadat zhruba takto.

Základní otázky zní: Jak udržet Rusy a Bělorusy mimo mezinárodní soutěže? Jak zároveň dostát rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) a nedostat likvidační pokutu? A jak odehrát turnaje bez devastačních bojkotů?

V Kanadě věří, že IIHF možná našla způsob.

Dočasný, nejistý, ale pro nejbližší měsíce funkční.

Výsledek by byl, že by se Rusové dočkali dalšího vyloučení. Tentokrát jasně pojmenovaného a souvisejícího s válkou na Ukrajině.

„Očekávám, že IIHF otevře vyšetřování, aby zjistila, zda Rusové začleňují hokejové kluby z okupovaných míst Ukrajiny do svého mládežnického systému,“ tvrdí renomovaný expert kanadské televize TSN Gord Miller. „Pokud by tohle IIHF uměla prokázat, šlo by o jasné porušení pravidel, takže by Rusko mohla znovu vyřadit.“

IIHF hasí požár, kterému roky přihlížela a vlastní liknavostí ho nechala šířit se nekontrolovanou rychlostí. Teď, když už je pozdě, hledá jakoukoliv skulinku, kudy uniknout katastrofě.

Rusové mají podle CAS hrát už na juniorském šampionátu v Kanadě na konci roku. Jenže Kanada je tam ústy svého premiéra Marka Carneyho nechce. „Opakuju, že tu hrát nebudou, za tím si stojíme,“ řekl znovu před pár dny. A pokud by k tomu mělo dojít, Rusové se dočkají bojkotu ze strany většiny evropských zemí včetně Česka (ne že by to Rusům vadilo, pro svou propagandu by brali jakékoliv zlato).

Millerův náčrt možného plánu záchrany tak zažehl naději.

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„Rusové by mohli jít znovu ke CAS a rozhodnutí napadnout, ale šlo by o zcela nový případ, takže by to trvalo, než by se došlo k dalšímu rozhodnutí. To by IIHF dalo čas, aby změnila své stanovy,“ říká Miller.

Proč změnit stanovy? Celou dobu jde totiž o to, že IIHF vyřadila Rusy na základě „bezpečnostních rizik“, nikdy upřímně neřekla, že Rusko pyká za válku na Ukrajině. A IIHF tenhle postup u CAS absolutně nestačil. Hokejová federace tak potřebuje vymyslet, jak zanést do vlastních pravidel odstavce, které jí dovolí Rusy vyřadit za válku a zároveň tím neohrozí další země, které se účastní bojových operací jako Spojené státy nebo Izrael.

Ruské vlajky v rukou fandů na stadionu v Petrohradu

Těžký úkol.

Rusové mezitím doufají, že jim nic nezabrání v návratu.

Miller předpokládá, že by se mohly stát následující věci:

  • Kanadská vláda oznámí své hokejové federaci, že nedovolí, aby na juniorském šampionátu startovali Rusové ať pod svou vlajkou, nebo i jako neutrální sportovci.
  • Hockey Canada bude muset oznámit IIHF, že Rusko se nemá jak zúčastnit, takže do elitní skupiny vrátí Nory.
  • Rusové se obrátí na CAS se stížností, že se nenaplňuje její rozhodnutí, a bude požadovat, aby byl Kanadě šampionát odebrán.
  • Kanada a IIHF budou argumentovat, že měsíc a kousek před začátkem je takový krok nemožný a nepraktický.

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Ovšem Rusové už teď přešli do protiútoku a stěžují si u Mezinárodního olympijského výboru a u disciplinární komise IIHF na země, které ohlásily bojkot zápasů. „Na povel prezidenta Vladimira Vladimiroviče Putina vedeme ofenzivní diplomatickou a právní operaci,“ prohlásil ruský ministr sportu Michail Děgťarjov.

Uspěje jenom jedna strana.

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