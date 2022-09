Nedvědovi nástupci: generálními manažery reprezentace jsou Židlický s Havlátem

S informací jako první přišel server Sport.cz.

Nedvědův konec přišel náhle, navíc netradičním způsobem, když své odstoupení oznámil skrze média. Nástupce ale výkonný výbor nehledal dlouho, během mimořádného čtvrtečního zasedání dospěl ke shodě. Svaz opět vsadil na bývalé úspěšné hokejisty s četnými mezinárodními zkušenostmi.

Pětačtyřicetiletý Židlický se v červnu stal asistentem Radima Rulíka u juniorské reprezentace do 20 let. Bývalý ofenzivně laděný bek by měl ve funkci pokračovat i nadále.

Zato Havlát se po konci kariéry před sedmi lety z hokejového prostředí vytratil. Až nyní na něj svaz ukázal. Možná i díky dobrému vztahu se šéfem českého hokeje Aloisem Hadamczikem, který mu kdysi v Třinci dal první velkou příležitost mezi dospělými.

V posledních letech trávil většinu času na Floridě, věnoval se dcerám, hrál golf, užíval si sportovního důchodu. Nedávno zavítal na US Open, ve Flushing Meadows fandil českým tenistkám.

