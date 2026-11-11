ONLINE: Hokejistky na MS po první třetině prohrávají s favorizovanými Američankami

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Sledujeme online   18:50aktualizováno  19:39
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Česká hokejistka Kristýna Kaltounková v utkání s Německem na MS světa žen 2026. | foto: AP

České hokejistky zakončují na mistrovství světa v Dánsku základní skupinu. Proti nim stojí obhájkyně titulu a olympijské šampionky ze Spojených států. Utkání začíná v 19 hodin a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Češky se po porážkách se Švýcarskem v prodloužení a s Německem po samostatných nájezdech pokoušejí navázat na úvodní vítězství nad Rakouskem a vylepšit svou bilanci pěti bodů.

ONLINE: USA – Česko

Poslední zápas ve skupině MS hokejistek sledujeme od 19 hodin podrobně

„V současné situaci si góly musíme vynahradit něčím jiným – že dostáváme puky do pásma, vyhráváme puky, zastavíme v každém souboji. Tohle může být cesta proti Americe. Pokud budeme hrát tyto věci správně, můžeme se utkat s kýmkoli,“ věří asistent trenéra Ivo Mocek.

Proti nim ale nyní stojí zřejmě nejtěžší možný soupeř. Američanky zvládly všechny tři dosavadní duely suverénně, mají skóre 23:1 a v předstihu si zajistily první místo ve skupině A.

Další nezdar hokejistek. Na MS nestačily na Němky, podlehly jim po nájezdech

Českým hokejistkám, které vede americký kouč Brian Idalski, v případě porážky hrozí, že ve čtvrtfinále narazí na další zámořskou velmoc Kanadu.

S výběrem USA zatím prohrály všech osm dosavadních zápasů. Naposledy v únoru na úvod olympijského turnaje v Miláně padly 1:5.

Mistrovství světa žen
Skupina A 11. 11. 2026 19:00
zápas probíhá
USA USA : Česko Česko 2:0 (2:0, -:-, -:-)
Góly:
00:53 Murphyová (Foxová, Bilkaová)
15:57 Knightová (Janeckeová, Winnová)
Góly:
Sestavy:
Frankelová (Philipsová) – Edwardsová, Kellerová (A), Winnová, Harveyová, Barnesová, Steckleinová, Peschelová – Murphyová, Foxová, Bilkaová – Dunneová, Janeckeová, Carpenterová (A) – Knightová (C), Panneková, Edenová – Simmsová, O'Brienová, Scamurraová – Zumwinkleová.
Sestavy:
Šenková (Nováková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková, Paroubková, Radová – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Mrázová, Juříčková – Gildainová, Mlýnková, Čabelová – Bartáková, Pištěková, Přibylová (A).

Rozhodčí: Sydney Harrisová (USA), Shauna Nearyová (CAN) – Lara Fischerová (GER), Stephanie Gagnonová (CAN)

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SaiPa vs. PardubiceHokej - Osmifinále - 11. 11. 2026:SaiPa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 25.00
  • 4.60
  • 1.25
Vsetín vs. PřerovHokej - 21. kolo - 11. 11. 2026:Vsetín vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
Živě7:2
  • -
  • 600.00
  • 600.00
Třebíč vs. ZlínHokej - 21. kolo - 11. 11. 2026:Třebíč vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 40.00
  • 4.40
  • 1.20
Havířov vs. SlaviaHokej - 21. kolo - 11. 11. 2026:Havířov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 170.00
  • 20.00
  • 1.01
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 11. 11. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 130.00
  • 180.00
Kölner Haie vs. LiberecHokej - Osmifinále - 11. 11. 2026:Kölner Haie vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • -
  • -
  • -
Program a výsledky
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Výsledky

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