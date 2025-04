Kdybyste měl dát dosavadnímu šampionátu známku jako ve škole, jaká by byla?

Nechci to zakřiknout, ale zatím turnaj hodnotím na jedničku. Přišlo hodně studentů, kteří podporovali dopolední zápasy. Dorazila řada fanoušků, díky kterým jsme trhli prozatím evropský rekord šampionátu žen. Atmosféra je famózní.

Organizačně jste také spokojený?

Vždy máte práci, nikdy nejde všechno úplně hladce. Ale musím pochválit náš organizační tým, se vším jsme si zatím dokázali poradit. Na turnaji všechno šlape.

Osvědčil se nápad s rozdáním lístků na dopolední zápasy pro studenty?

Myslím, že určitě. Nešlo nám o to jen zaplnit sedačky, chtěli jsme děti vtáhnout do hry. Proto jsme je vyzvali, aby si připravili transparenty či kostýmy. Udělali jsme i soutěž a cenami oceníme nejlepší školy.

Už v neděli jste překonali evropský rekord v návštěvnosti. Nyní je turnaj na čísle lehce přes 80 tisíc fanoušků. Je reálné, že překonáte světový rekord 119 tisíc diváků na šampionátu v zámoří?

Když to takhle půjde dál, tak budeme možná schopní pokořit světový rekord. Na českých výsledcích to vlastně stojí i nestojí. Zápasy v závěru jsou tak atraktivní, že fanoušky přirozeně zajímají. Ale každý by si přál, aby v nich byl i český tým.

Fanoušci českých hokejistek před utkáním proti USA:

Co říci k českým výkonům?

Domácí prostředí může vždy trochu svazovat. Holky naposledy odehrály s Kanadou krásný zápas. Měly nakročeno velkého favorita hodně potrápit, možná i porazit, škoda poslední třetiny (zápas skončil 1:7). České výkony jsou zatím velmi dobré.

Ale čtvrtfinále tradičně rozhodne, jestli bude turnaj úspěšný, nebo ne.

Ano, tak to je. Před čtvrtfinále nemá cenu dělat žádné velké soudy. Všichni si přejeme, aby český tým prošel dál. Byla by to velká škoda, kdybychom doma vypadli.

Ženský šampionát jste pojali ve velkém. Můžete být pro další organizátory inspirací?

Myslím, že jsme akci posunuli na jinou úroveň. V dnešní době je to žádoucí. Takhle velká sportovní akce už není jen o hře samotné, ale také o zábavě kolem.

Jaké máte ohlasy ze zahraničí?

Máme mnoho pozitivních ohlasů ze zahraničí, také ze zámoří. Koukají, jak se nám to podařilo zorganizovat, kolik lidí chodí. Vnímají, že Budějovice jsou krásné místo. Týmy dávají velmi pozitivní zpětnou vazbu. Máme tady všechno, co potřebujeme. Bude nám smutno, až budeme město opouštět.

Není trochu minusem turnaje, že sportovní výsledky jsou až moc jasné? USA a Kanada jsou jasnými favority, Češky, Finky, Švýcarky a Švédky čeká nejspíš boj o bronz, jiné výsledky by byly velkou senzací.

Je to dané herním formátem, který turnaj má. Ten se bude měnit, čímž se akce stane atraktivnější. Bude to systém takového hada, kdy se týmy výrazně promíchají a elitní top pětka už nebude hrát jen spolu. Ale myslím si, že český fanoušek chce vidět zápasy našich proti zámořským velmocem. Ideálně je porazit, nebo s nimi hrát vyrovnaný duel. Když bude český národní tým takhle pracovat dál, brzy se dočkáme větší vyrovnanosti.

Celý šampionát má symbolizovat hokejistky jako hrdinky. Cítíte, že se to opravdu plní?

Určitě ano. Bylo to cítit právě naposledy proti Kanadě. I když holky prohrály, tak se jim tleskalo do poslední chvíle jako hrdinkám. To jsou ty pravé momenty.