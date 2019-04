České hokejistky chtějí na MS do čtvrtfinále a pak překvapit

„Cílem je čtvrtfinále, ve kterém chceme zaskočit některý z týmů druhé skupiny,“ řekl trenér hokejistek Petr Novák. Do turnaje vstoupí jeho tým po čtvrtečním startu šampionátu až v pátek od 15:00 SELČ proti nováčkovi Francii.

V dalších duelech základní skupiny B Češky čeká Švédsko, další nováček Japonsko a Německo. Z výkonnostně horší skupiny si vybojují postup do play off nejlepší tři, které budou nasazeny proti celkům ze skupiny A. Tu tvoří obhájkyně titulu Američanky, Kanada, Finsko, Rusko a Švýcarsko. Týmy ze čtvrtého a pátého místa skupiny B sestoupí do skupiny A divize I.

„Očekávám týmový výkon s dobrou obranou, doplněný individuální šikovností v útoku. V přípravě jsme se proto zaměřili na útočné kombinace a celkovou souhru pětek. Důležité bude pochopitelně hrát bez chyb v obraně, vyvarovat se faulů a chladnokrevně proměňovat šance, které se vyskytnou,“ prohlásil Novák.

Ve finální přípravě český tým v sobotu ve Velkých Popovicích zdolal účastnice skupiny A divize I Slovenky 2:1 a v úterý v dějišti turnaje v Espoo vyhrál nad Ruskem 3:2.

Turnaj vyvrcholí v neděli 14. dubna a finále je na programu v 19:00 SELČ. Na dosavadních 18 šampionátech hrály o titul výhradně jen USA a Kanada. Úřadující olympijské vítězky Američanky zaútočí na pátý triumf za sebou a celkově devátý.