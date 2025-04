Má před sebou klíčovou fázi v letošním ročníku hokejové NHL. A hned její start nabízí pikantní zápletku. Martin Nečas totiž s ambiciózním Coloradem narazí v prvním kole play off na Dallas. A v dresu...

Povzbudivých zpráv, aby s Kometou ve finále extraligy porazil Pardubice a vrátil na jih Moravy mistrovský titul, čte brněnský hokejista Hynek Zohorna v posledních dnech dost a dost. Klidně by to mohl...

Překvapilo vás, že se české hokejistky ve čtvrtfinále domácího šampionátu utkají se Švýcarskem, proti němuž přitom nastupovaly ve skupině? To jen jeden z mnoha neobvyklých znaků formátu, který...

Hokejové mistrovství světa žen zavítalo do Českých Budějovic. Odstartovalo 9. dubna, skončí 20. dubna 2025. Všechny zápasy přivítá Budvar Aréna s kapacitou pro 5870 diváků. České hokejistky v elitní...

Do začátku utkání zbývá dobrá hodina. V okolí táborského zimního stadionu jezdí slalom vozidla, jejichž řidiči hledají místo na zaparkování. Po chvilce ovšem mnozí zjišťují, že blízko haly už nemají...

Stal se z toho nepsaný rituál před šatnou hokejistů Komety ve dnech před začátkem série play off. Trenér brněnského celku Kamil Pokorný přijde mezi novináře a vybídne je: „Pojďte chlapi. Ale jen...

Předposlední hrací den základní části hokejové NHL rozhodl o posledním volném postupovém místě do play off. Radovat se můžou fanoušci Montrealu, který si boje o Stanley Cup zajistil výhrou 4:2 nad...

Bitva dvou extraligových velikánů Sparty s Pardubicemi, která by přilákala spoustu pozornosti, se sice nekoná, ovšem i titulový souboj hokejistů Dynama s Kometou nabízí řadu zajímavých zápletek. Jaké...

V baráži proti extraligovému celku navázal tam, kde zakončil prvoligové play off. A přestože byl kvůli viróze na kapačkách, aby vůbec do zápasu mohl zasáhnout, gólman hokejové Jihlavy Adam Beran v...

Čtvrtfinále s milostnou zápletkou. Na MS žen proti sobě nastoupí snoubenky

Vyřazovací část hokejového mistrovství světa často otřese psychikou, rozhodí sebevědomí zúčastněných, že by ale narušila partnerské vztahy? To se snad neděje. A snad to nebude platit ani po...