ONLINE: Hokejistky vstupují do mistrovství světa, s Rakušankami srovnávají

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Sledujeme online   14:50aktualizováno  15:41
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Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Tereza Plosová. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Poprvé v netradičním listopadovém termínu začíná hokejové mistrovství světa žen. České reprezentantky hrají na úvod turnaje v dánském Esbjergu proti Rakušankám, utkání můžete sledovat od 15 hodin v podrobné online reportáži.

Reprezentantky usilují o třetí medaili v historii, v letech 2022 a 2023 skončily třetí. Na posledním šampionátu loni v Českých Budějovicích v boji o bronz ztratily tříbrankové vedení proti Finsku a po prohře 3:4 v prodloužení obsadily čtvrté místo.

Národní tým vede premiérově na vrcholné akci americký trenér Brian Idalski, který po minulé sezoně nahradil Kanaďanku Carlu MacLeodovou.

ONLINE: Česko – Rakousko

Úvodní duel hokejistek na MS sledujeme od 15 hodin podrobně

Češky pod jeho vedením skončily dvakrát poslední na turnajích Euro Hockey Tour, před týdnem v Södertälje ale obsadily na třetí akci seriálu druhé místo. Dařilo se jim i střelecky, ve třech utkáních daly 11 branek.

„Zlepšujeme se s každým zápasem, co více si můžete přát. Tým si postupně více věří, posouváme se vpřed. Pořád před sebou máme dlouhou cestu, ale fakt, že máme stále obrovský prostor k růstu, je pro nás velkým povzbuzením,“ hlásí Idalski.

MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češky, kde sledovat

Na úvod jeho výběr čelí Rakušankám, které se mezi elitou objevují poprvé v historii poté, co loni na jaře ovládly divizi IA v čínském Šen-čenu.

Na této úrovni také proběhly dva vzájemné zápasy obou týmů na předchozích šampionátech v letech 2014 a 2015. V přípravných zápasech se reprezentace setkaly naposledy v březnu 2018, kdy triumfovaly Rakušanky 4:2.

Mistrovství světa žen
Skupina A 6. 11. 2026 15:00
zápas probíhá
Rakousko Rakousko : Česko Česko 1:1 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
07:03 Meixnerová (Schafzahl)
Góly:
18:55 Hymlárová (Tejralová)
Sestavy:
S. Lugginová (M. Lugginová) – Matzkaová, Fazokasová (A), Billaová, Schröflová, Mörtlová, Tekinová, Nagyová – Schafzahl, Lintnerová, Meixnerová (C) – Trummerová, Hofbauerová, Dauböcková – Obermayrová, Grascherová (A), Pickaová – Beiterová, Linzbichlerová, Kutzer – Suppanová.
Sestavy:
Peslarová (Šenková) – Neubauerová (A), Tejralová (C), Čajanová, Pejšová, Seroiszková, Jarabková – Mlýnková, Mrázová, Šapovalivová – Hymlárová, Kaltounková, Pejzlová – Vocetková, Přibylová (A), Čabelová – Juříčková, Pištěková, Plosová – Gildainová.

Rozhodčí: Michaela Bahlová (USA), Tijana Haacková (GER) – Stephanie Gagnová (CAN), Ashley Johnstonová (USA)

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Rakousko vs. ČeskoHokej - Skupina A - 6. 11. 2026:Rakousko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 35.00
  • 18.00
  • 1.03
Švédsko vs. KanadaHokej - Skupina B - 6. 11. 2026:Švédsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 250.00
  • 120.00
  • -
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - 22. kolo - 6. 11. 2026:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:30
  • 1.75
  • 4.49
  • 3.53
Dánsko vs. FinskoHokej - Skupina B - 6. 11. 2026:Dánsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
6. 11. 19:00
  • 30.00
  • 24.20
  • 1.01
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 6. 11. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
6. 11. 19:00
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.01
Buffalo vs. ColumbusHokej - - 7. 11. 2026:Buffalo vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
7. 11. 01:00
  • 1.96
  • 4.27
  • 3.32
Program a výsledky
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Výsledky

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ONLINE: Hokejistky vstupují do mistrovství světa, s Rakušankami srovnávají

Sledujeme online
Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Tereza Plosová.

Poprvé v netradičním listopadovém termínu začíná hokejové mistrovství světa žen. České reprezentantky hrají na úvod turnaje v dánském Esbjergu proti Rakušankám, utkání můžete sledovat od 15 hodin v...

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