MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češky, kde sledovat

Kristýna Polášková
  7:00

České hokejistky se radují z gólu proti Německu. | foto: IIHF

Hokejové mistrovství světa žen se v roce 2026 uskuteční v dánských městech Herning a Esbjerg. Turnaj proběhne v netradičním podzimním termínu od 6. do 16. listopadu. Česká reprezentace vstoupí do šampionátu s novým hlavním trenérem. Níže naleznete kompletní rozpis zápasů, složení skupin i pravidla upraveného formátu.

Program českých hokejistek na MS 2026

Český národní tým odehraje svá utkání základní skupiny A v Esbjergu, dějištěm zápasů bude Granly Hockey Arena.

Datum a časZápas (Skupina A)Výsledek
6. 11. 2026, 15:00Rakousko – ČESKO
8. 11. 2026, 19:00ČESKO – Švýcarsko
10. 11. 2026, 15:00ČESKO – Německo
11. 11. 2026, 19:00USA – ČESKO

Kde sledovat MS v hokeji žen 2026

Zápasy české reprezentace na MS v hokeji žen 2026 odvysílá ČT sport, online je bude možné sledovat na platformě ČT sport Plus.

Rozdělení do skupin a kompletní program

  • Skupina A (Esbjerg): USA (1.), Česko (4.), Švýcarsko (5.), Německo (8.), Rakousko (9.).
  • Skupina B (Herning): Kanada (2.), Finsko (3.), Švédsko (6.), Japonsko (7.), Dánsko (10.).
Kompletní program MS v hokeji žen 2026 (Základní skupiny)
Datum a časZápasSkupinaMěsto
6. 11. 2026, 15:00Rakousko – Česko A Esbjerg
6. 11. 2026, 15:00Švédsko – Kanada B Herning
6. 11. 2026, 19:00Švýcarsko – USA A Esbjerg
6. 11. 2026, 19:00Dánsko – Finsko B Herning
7. 11. 2026, 19:00Německo – Rakousko A Esbjerg
7. 11. 2026, 19:00Japonsko – Dánsko B Herning
8. 11. 2026, 15:00USA – Německo A Esbjerg
8. 11. 2026, 15:00Finsko – Švédsko B Herning
8. 11. 2026, 19:00Česko – Švýcarsko A Esbjerg
8. 11. 2026, 19:00Kanada – Japonsko B Herning
9. 11. 2026, 19:00Rakousko – USA A Esbjerg
9. 11. 2026, 19:00Dánsko – Kanada B Herning
10. 11. 2026, 15:00Česko – Německo A Esbjerg
10. 11. 2026, 15:00Finsko – Japonsko B Herning
10. 11. 2026, 19:00Švýcarsko – Rakousko A Esbjerg
10. 11. 2026, 19:00Švédsko – Dánsko B Herning
11. 11. 2026, 15:00Německo – Švýcarsko A Esbjerg
11. 11. 2026, 15:00Kanada – Finsko B Herning
11. 11. 2026, 19:00USA – Česko A Esbjerg
11. 11. 2026, 19:00Japonsko – Švédsko B Herning

Tabulky skupin na MS v hokeji žen 2026

Vzhledem k novému formátu mají obě skupiny stejnou váhu a první čtyři týmy z každé z nich postoupí do čtvrtfinále. Celky na pátých místech sehrají zápas o záchranu.

Skupina A (Esbjerg)
Poř.TýmZVVPPPPSkóreBody
1.USA000000:00
2.Česko000000:00
3.Švýcarsko000000:00
4.Německo000000:00
5.Rakousko000000:00
Skupina B (Herning)
Poř.TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Kanada000000:00
2.Finsko000000:00
3.Švédsko000000:00
4.Japonsko000000:00
5.Dánsko000000:00

Nový formát MS v hokeji žen 2026

Mistrovství světa v hokeji žen se účastní deset reprezentací, které jsou nově rozděleny do dvou výkonnostně vyrovnaných skupin podle postavení ve světovém žebříčku. Z každé skupiny postoupí čtyři nejlepší týmy do čtvrtfinále, zatímco celky na posledních místech se utkají o udržení v elitní divizi. Čtvrtfinálové dvojice určí nasazení na základě výsledků ve skupinách. Nováčky mezi elitou jsou Rakousko a domácí Dánsko.

Česká reprezentace v nové éře

České hokejistky povede na mistrovství světa 2026 nový hlavní trenér Brian Idalski. Americký kouč na reprezentační střídačce vystřídal Kanaďanku Carlu MacLeodovou, která národní tým vedla od roku 2022. Během jejího čtyřletého působení se Češky zařadily mezi nejlepší světové reprezentace a získaly dvě první medaile ze světového šampionátu (bronz 2022 a 2023).

MS v hokeji žen: Historie, vítězky a české úspěchy

Historicky nejúspěšnější zemí na mistrovství světa v hokeji žen je Kanada se 13 tituly. Spojené státy získaly 11 zlatých medailí a do letošního šampionátu vstupují jako obhájkyně prvenství z roku 2025. Česká reprezentace má na kontě dva bronzy z let 2022 a 2023. Na posledním mistrovství světa v roce 2025 obsadily Češky čtvrté místo, když v utkání o bronz podlehly Finsku.

ZeměPočet turnajůZlatoStříbroBronzCelkemNejlepší umístění (první/poslední)
Kanada2413101241. místo (1990/2024)
USA2411130241. místo (2005/2025)
Finsko240115162. místo (2019)
Rusko1700333. místo (2001/2016)
Česko900223. místo (2022/2023)
Švédsko2300223. místo (2005/2007)
Švýcarsko2100113. místo (2012)
Přehled medailistek na posledních MS
RokZlatoStříbroBronz
2025USAKanadaFinsko
2024KanadaUSAFinsko
2023USAKanadaČesko
2022 KanadaUSAČesko
2021 KanadaUSAFinsko
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