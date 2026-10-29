Program českých hokejistek na MS 2026
Český národní tým odehraje svá utkání základní skupiny A v Esbjergu, dějištěm zápasů bude Granly Hockey Arena.
|Datum a čas
|Zápas (Skupina A)
|Výsledek
|6. 11. 2026, 15:00
|Rakousko – ČESKO
|8. 11. 2026, 19:00
|ČESKO – Švýcarsko
|10. 11. 2026, 15:00
|ČESKO – Německo
|11. 11. 2026, 19:00
|USA – ČESKO
Kde sledovat MS v hokeji žen 2026
Zápasy české reprezentace na MS v hokeji žen 2026 odvysílá ČT sport, online je bude možné sledovat na platformě ČT sport Plus.
Rozdělení do skupin a kompletní program
- Skupina A (Esbjerg): USA (1.), Česko (4.), Švýcarsko (5.), Německo (8.), Rakousko (9.).
- Skupina B (Herning): Kanada (2.), Finsko (3.), Švédsko (6.), Japonsko (7.), Dánsko (10.).
|Datum a čas
|Zápas
|Skupina
|Město
|6. 11. 2026, 15:00
|Rakousko – Česko
|A
|Esbjerg
|6. 11. 2026, 15:00
|Švédsko – Kanada
|B
|Herning
|6. 11. 2026, 19:00
|Švýcarsko – USA
|A
|Esbjerg
|6. 11. 2026, 19:00
|Dánsko – Finsko
|B
|Herning
|7. 11. 2026, 19:00
|Německo – Rakousko
|A
|Esbjerg
|7. 11. 2026, 19:00
|Japonsko – Dánsko
|B
|Herning
|8. 11. 2026, 15:00
|USA – Německo
|A
|Esbjerg
|8. 11. 2026, 15:00
|Finsko – Švédsko
|B
|Herning
|8. 11. 2026, 19:00
|Česko – Švýcarsko
|A
|Esbjerg
|8. 11. 2026, 19:00
|Kanada – Japonsko
|B
|Herning
|9. 11. 2026, 19:00
|Rakousko – USA
|A
|Esbjerg
|9. 11. 2026, 19:00
|Dánsko – Kanada
|B
|Herning
|10. 11. 2026, 15:00
|Česko – Německo
|A
|Esbjerg
|10. 11. 2026, 15:00
|Finsko – Japonsko
|B
|Herning
|10. 11. 2026, 19:00
|Švýcarsko – Rakousko
|A
|Esbjerg
|10. 11. 2026, 19:00
|Švédsko – Dánsko
|B
|Herning
|11. 11. 2026, 15:00
|Německo – Švýcarsko
|A
|Esbjerg
|11. 11. 2026, 15:00
|Kanada – Finsko
|B
|Herning
|11. 11. 2026, 19:00
|USA – Česko
|A
|Esbjerg
|11. 11. 2026, 19:00
|Japonsko – Švédsko
|B
|Herning
Tabulky skupin na MS v hokeji žen 2026
Vzhledem k novému formátu mají obě skupiny stejnou váhu a první čtyři týmy z každé z nich postoupí do čtvrtfinále. Celky na pátých místech sehrají zápas o záchranu.
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Německo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5.
|Rakousko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Japonsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5.
|Dánsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Nový formát MS v hokeji žen 2026
Mistrovství světa v hokeji žen se účastní deset reprezentací, které jsou nově rozděleny do dvou výkonnostně vyrovnaných skupin podle postavení ve světovém žebříčku. Z každé skupiny postoupí čtyři nejlepší týmy do čtvrtfinále, zatímco celky na posledních místech se utkají o udržení v elitní divizi. Čtvrtfinálové dvojice určí nasazení na základě výsledků ve skupinách. Nováčky mezi elitou jsou Rakousko a domácí Dánsko.
Česká reprezentace v nové éře
České hokejistky povede na mistrovství světa 2026 nový hlavní trenér Brian Idalski. Americký kouč na reprezentační střídačce vystřídal Kanaďanku Carlu MacLeodovou, která národní tým vedla od roku 2022. Během jejího čtyřletého působení se Češky zařadily mezi nejlepší světové reprezentace a získaly dvě první medaile ze světového šampionátu (bronz 2022 a 2023).
MS v hokeji žen: Historie, vítězky a české úspěchy
Historicky nejúspěšnější zemí na mistrovství světa v hokeji žen je Kanada se 13 tituly. Spojené státy získaly 11 zlatých medailí a do letošního šampionátu vstupují jako obhájkyně prvenství z roku 2025. Česká reprezentace má na kontě dva bronzy z let 2022 a 2023. Na posledním mistrovství světa v roce 2025 obsadily Češky čtvrté místo, když v utkání o bronz podlehly Finsku.
|Země
|Počet turnajů
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|Celkem
|Nejlepší umístění (první/poslední)
|Kanada
|24
|13
|10
|1
|24
|1. místo (1990/2024)
|USA
|24
|11
|13
|0
|24
|1. místo (2005/2025)
|Finsko
|24
|0
|1
|15
|16
|2. místo (2019)
|Rusko
|17
|0
|0
|3
|3
|3. místo (2001/2016)
|Česko
|9
|0
|0
|2
|2
|3. místo (2022/2023)
|Švédsko
|23
|0
|0
|2
|2
|3. místo (2005/2007)
|Švýcarsko
|21
|0
|0
|1
|1
|3. místo (2012)
|Rok
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|2025
|USA
|Kanada
|Finsko
|2024
|Kanada
|USA
|Finsko
|2023
|USA
|Kanada
|Česko
|2022
|Kanada
|USA
|Česko
|2021
|Kanada
|USA
|Finsko