Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

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  10:18
Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem. | foto: AP

Bývalá ruská rychlobruslařka Světlana Žurovová ukazuje zlatou olympijskou...
Jevgenij Malkin (vlevo) a Alexandr Ovečkin se radují z gólu Ruska.
Jevgenij Malkin (vpravo) pózuje vedle ruského prezidenta Vladimira Putina.
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Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce 2027 místo Německa.

Turnaj se má konat v Düsseldorfu a Mannheimu od 13. do 30. května. Předseda Německého hokejového svazu Frank H. Lutz však už v neděli prohlásil, že Německo by se mohlo pořádání mistrovství světa zříci, pokud by na něm startoval ruský tým.

Toho se vzápětí chytli Rusové.

„Jsme připraveni pořádat toto mistrovství světa, pokud o něj Německo ztratí zájem,“ sdělila Žurovová. „Je jasné, že příprava na takovou akci vždy trvá déle než na jiné hokejové soutěže, ale pro naši zemi to absolutně není problém. Existuje spousta měst, která by mohla šampionát hostit doslova zítra. Uspořádali jsme zimní olympiádu a také díky KHL je infrastruktura našich stadionů v dobrém stavu.“

Souhlasíte s nápadem uspořádat hokejové MS v Rusku?

Že by šampionát v Rusku vyvolal velký odpor řady západních zemí, sice Žurovová brala v potaz, nicméně v rozhovoru pro televizi Mač TV se tím nenechala zviklat.

„Ano, některé země by šampionát u nás mohly bojkotovat a mohly by začít kalit vodu. Mohly by říct, že do Ruska nepojedou. Přesto trvám na tom, že při odmítnutí Německa můžeme nabídnout uspořádání kvalitního šampionátu. I když to by samozřejmě mohly nabídnout i Spojené státy,“ konstatovala Žurovová.

S Ruskem hrát nebudeme! Finsko dává dohromady země, které se nebojí bojkotu

Sportovní arbitrážní soud CAS minulý týden nařídil Mezinárodní hokejové federaci IIHF, aby ruským národním týmům umožnila účast na světových šampionátech v sezoně 2026 – 2027.

Tento verdikt se týká i mistrovství světa juniorek v Ostravě v lednu 2027. Česká vláda nicméně už v pondělí konstatovala, že ruskému týmu v souladu s usnesením vlády z roku 2023 neudělí víza.

Podobný krok by mohly učinit i kanadská vláda před mistrovstvím světa juniorů a německá před mistrovstvím světa mužů.

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